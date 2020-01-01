Токеномика на Net Zero Climate (NZC) Открийте ключова информация за Net Zero Climate (NZC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Net Zero Climate (NZC) As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits. Официален уебсайт: https://www.gesia.io Бяла книга: https://gesia-project-whitepaper-en.gesia.io Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x719deb67fec9b4c7233b0cf6415f5dc80b6c62d3 Купете NZC сега!

Токеномика и анализ на цената за Net Zero Climate (NZC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Net Zero Climate (NZC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 5 $ 5 $ 5 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.02035 $ 0.02035 $ 0.02035 Научете повече за цената на Net Zero Climate (NZC)

Токеномика на Net Zero Climate (NZC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Net Zero Climate (NZC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NZC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NZC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NZC, разгледайте цената в реално време на токените NZC!

История на цените на Net Zero Climate (NZC) Анализирането на историята на цените на NZC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NZC сега!

Прогноза за цената за NZC Искате ли да знаете какъв път може да поеме NZC? Нашата страница за прогноза за цената NZC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NZC сега!

