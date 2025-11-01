БорсаDEX+
Цената в реално време на Nyx Eternal днес е 0.0001535 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за NYX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на NYX в MEXC сега.

Повече за NYX

NYXценова информация

Какво представлява NYX

Токеномика на NYX

NYX ценова прогноза

NYX История

Ръководство за закупуване за NYX

Конвертор на валута NYX във фиат

NYX спот

Nyx Eternal Лого

Nyx Eternal цена(NYX)

1 NYX към USD - цена в реално време:

$0.0001535
-4.36%1D
USD
Nyx Eternal (NYX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:05:34 (UTC+8)

Информация за цената за Nyx Eternal (NYX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0001019
24-часов нисък
$ 0.0001621
24-часов висок

$ 0.0001019
$ 0.0001621
--
--
-4.54%

-4.36%

+12.61%

+12.61%

Цената в реално време за Nyx Eternal (NYX) е$ 0.0001535. През последните 24 часа NYX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0001019 до най-висока стойност $ 0.0001621, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NYX е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NYX има промяна от -4.54% за последния час, -4.36% за 24 часа и +12.61% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Nyx Eternal (NYX)

--
$ 55.37K
$ 55.37K$ 55.37K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
--
SOL

Текущата пазарна капитализация на Nyx Eternal е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 55.37K. Циркулиращото предлагане на NYX е --, като общото предлагане е --. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е --.

История на цените за Nyx Eternal (NYX) USD

Проследете промените в цените за Nyx Eternal днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.000006998-4.36%
30 дни$ -0.0015025-90.74%
60 дни$ -0.0018465-92.33%
90 дни$ -0.0018465-92.33%
Nyx Eternal Промяна на цената днес

Днес NYX регистрира промяна от $ -0.000006998 (-4.36%), отразяваща последната му пазарна активност.

Nyx Eternal 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.0015025 (-90.74%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Nyx Eternal 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни NYX отбеляза промяна на $ -0.0018465 (-92.33%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Nyx Eternal 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.0018465 (-92.33%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Nyx Eternal (NYX) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Nyx Eternal сега.

Какво е Nyx Eternal (NYX)

NYX is an AI idol token named after the Greek goddess of night, with the narrative of “an AI idol fueled by attention,” gaining presence and spread through social tasks and burn mechanisms.

Nyx Eternal се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Nyx Eternal инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете NYX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Nyx Eternal в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Nyx Eternal купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Nyx Eternal (USD)

Колко ще струва Nyx Eternal (NYX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Nyx Eternal (NYX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Nyx Eternal.

Проверете прогнозата за цената за Nyx Eternal сега!

Токеномика на Nyx Eternal (NYX)

Разбирането на токеномиката на Nyx Eternal (NYX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените NYX сега!

Как да купя Nyx Eternal (NYX)

Търсите как да купите Nyx Eternal? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Nyx Eternal от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Nyx Eternal ресурс

За по-задълбочено разбиране на Nyx Eternal, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Nyx Eternal

Колко струва Nyx Eternal (NYX) днес?
Цената в реално време на NYX в USD е 0.0001535 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на NYX към USD?
Текущата цена на NYX към USD е $ 0.0001535. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Nyx Eternal?
Пазарната капитализация за NYX е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на NYX?
Циркулиращото предлагане на NYX е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на NYX?
NYX постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на NYX?
NYX достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на NYX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за NYX е $ 55.37K USD.
Ще се повиши ли NYX тази година?
NYX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за NYX за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:05:34 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Nyx Eternal (NYX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

