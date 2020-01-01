Токеномика на NYM (NYM) Открийте ключова информация за NYM (NYM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NYM (NYM) NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes. Официален уебсайт: https://nym.com/ Бяла книга: https://nym.com/nym-whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0x525A8F6F3Ba4752868cde25164382BfbaE3990e1 Купете NYM сега!

Токеномика и анализ на цената за NYM (NYM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NYM (NYM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 41.45M $ 41.45M $ 41.45M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 815.66M $ 815.66M $ 815.66M FDV (оценка при пълна реализация): $ 50.82M $ 50.82M $ 50.82M Рекорд за всички времена: $ 3.2638 $ 3.2638 $ 3.2638 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03966313782793887 $ 0.03966313782793887 $ 0.03966313782793887 Текуща цена: $ 0.05082 $ 0.05082 $ 0.05082 Научете повече за цената на NYM (NYM)

Токеномика на NYM (NYM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NYM (NYM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NYM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NYM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NYM, разгледайте цената в реално време на токените NYM!

