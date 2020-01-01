Токеномика на AllianceBlock Nexera (NXRA) Открийте ключова информация за AllianceBlock Nexera (NXRA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AllianceBlock Nexera (NXRA) Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners. Официален уебсайт: https://www.nexera.network/ Бяла книга: https://docs.nexera.network Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x644192291cc835a93d6330b24ea5f5fedd0eef9e Купете NXRA сега!

Токеномика и анализ на цената за AllianceBlock Nexera (NXRA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AllianceBlock Nexera (NXRA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.89M $ 8.89M $ 8.89M Общо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.98M $ 16.98M $ 16.98M Рекорд за всички времена: $ 0.29999 $ 0.29999 $ 0.29999 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.007350268823197849 $ 0.007350268823197849 $ 0.007350268823197849 Текуща цена: $ 0.00849 $ 0.00849 $ 0.00849 Научете повече за цената на AllianceBlock Nexera (NXRA)

Токеномика на AllianceBlock Nexera (NXRA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AllianceBlock Nexera (NXRA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NXRA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NXRA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NXRA, разгледайте цената в реално време на токените NXRA!

Как да купя NXRA Интересувате се да добавите AllianceBlock Nexera (NXRA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NXRA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате NXRA в MEXC сега!

История на цените на AllianceBlock Nexera (NXRA) Анализирането на историята на цените на NXRA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NXRA сега!

Прогноза за цената за NXRA Искате ли да знаете какъв път може да поеме NXRA? Нашата страница за прогноза за цената NXRA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NXRA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!