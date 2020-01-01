Токеномика на Numerico (NWC) Открийте ключова информация за Numerico (NWC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Numerico (NWC) Numerico is a self-sustaining all-in-one ecosystem that empowers even complete crypto beginners to confidently enter and thrive in the crypto space. Our ecosystem offers solutions like an AI copy trading platform Mercury Trade, Numerico's layer two blockchain solution, a range of unique AI products that will enhance your trading success rate, keep you safe when trading on DEXs and help you build on-chain products even if you have no experience with coding. Additionally, Numerico offers a financial product that allows you to seamlessly spend your ecosystem profits while providing real yields to stakers. Официален уебсайт: https://numerico.ai/ Бяла книга: https://numerico.ai/docs/Whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://stellar.expert/explorer/public/asset/NWC-GAAPUOQWOZAG3PENRN7FEPYWXVGJBJVBL6EUE2ZHN5TSY7WBXQDO7AY2 Купете NWC сега!

Токеномика и анализ на цената за Numerico (NWC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Numerico (NWC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 150.40M $ 150.40M $ 150.40M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.43 $ 0.43 $ 0.43 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0162818774419 $ 0.0162818774419 $ 0.0162818774419 Текуща цена: $ 0.0205 $ 0.0205 $ 0.0205 Научете повече за цената на Numerico (NWC)

Токеномика на Numerico (NWC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Numerico (NWC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NWC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NWC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NWC, разгледайте цената в реално време на токените NWC!

Как да купя NWC Интересувате се да добавите Numerico (NWC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NWC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате NWC в MEXC сега!

История на цените на Numerico (NWC) Анализирането на историята на цените на NWC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NWC сега!

Прогноза за цената за NWC Искате ли да знаете какъв път може да поеме NWC? Нашата страница за прогноза за цената NWC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NWC сега!

