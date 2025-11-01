Какво е NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите NVIDIA xStock инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.



Освен това можете:

- Проверете NVDAX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.

- Прочетете отзиви и анализи за NVIDIA xStock в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано NVIDIA xStock купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за NVIDIA xStock (USD)

Колко ще струва NVIDIA xStock (NVDAX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от NVIDIA xStock (NVDAX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за NVIDIA xStock.

Проверете прогнозата за цената за NVIDIA xStock сега!

Токеномика на NVIDIA xStock (NVDAX)

Разбирането на токеномиката на NVIDIA xStock (NVDAX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените NVDAX сега!

Как да купя NVIDIA xStock (NVDAX)

Търсите как да купите NVIDIA xStock? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите NVIDIA xStock от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

NVDAX към местни валути

Изпробвайте конвертора

NVIDIA xStock ресурс

За по-задълбочено разбиране на NVIDIA xStock, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно NVIDIA xStock Колко струва NVIDIA xStock (NVDAX) днес? Цената в реално време на NVDAX в USD е 202.59 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на NVDAX към USD? $ 202.59 . Проверете Текущата цена на NVDAX към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на NVIDIA xStock? Пазарната капитализация за NVDAX е $ 20.98M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на NVDAX? Циркулиращото предлагане на NVDAX е 103.55K USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на NVDAX? NVDAX постигна ATH цена от 211.55444406079573 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на NVDAX? NVDAX достигна ATL цена от 150.17117069595338 USD . Какъв е обемът на търговията на NVDAX? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за NVDAX е $ 64.41K USD . Ще се повиши ли NVDAX тази година? NVDAX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за NVDAX за по-задълбочен анализ.

