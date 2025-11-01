БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на NVIDIA xStock днес е 202.59 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за NVDAX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на NVDAX в MEXC сега.Цената в реално време на NVIDIA xStock днес е 202.59 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за NVDAX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на NVDAX в MEXC сега.

Повече за NVDAX

NVDAXценова информация

Какво представлява NVDAX

Официален уебсайт на NVDAX

Токеномика на NVDAX

NVDAX ценова прогноза

NVDAX История

Ръководство за закупуване за NVDAX

Конвертор на валута NVDAX във фиат

NVDAX спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

NVIDIA xStock Лого

NVIDIA xStock цена(NVDAX)

1 NVDAX към USD - цена в реално време:

$202.59
$202.59$202.59
-0.74%1D
USD
NVIDIA xStock (NVDAX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:05:26 (UTC+8)

Информация за цената за NVIDIA xStock (NVDAX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 202.02
$ 202.02$ 202.02
24-часов нисък
$ 208.16
$ 208.16$ 208.16
24-часов висок

$ 202.02
$ 202.02$ 202.02

$ 208.16
$ 208.16$ 208.16

$ 211.55444406079573
$ 211.55444406079573$ 211.55444406079573

$ 150.17117069595338
$ 150.17117069595338$ 150.17117069595338

-0.65%

-0.74%

+9.37%

+9.37%

Цената в реално време за NVIDIA xStock (NVDAX) е$ 202.59. През последните 24 часа NVDAX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 202.02 до най-висока стойност $ 208.16, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NVDAX е $ 211.55444406079573, а най-ниската цена за всички времена е $ 150.17117069595338.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NVDAX има промяна от -0.65% за последния час, -0.74% за 24 часа и +9.37% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за NVIDIA xStock (NVDAX)

No.816

$ 20.98M
$ 20.98M$ 20.98M

$ 64.41K
$ 64.41K$ 64.41K

$ 20.98M
$ 20.98M$ 20.98M

103.55K
103.55K 103.55K

--
----

103,553.71761212
103,553.71761212 103,553.71761212

SOL

Текущата пазарна капитализация на NVIDIA xStock е $ 20.98M, като 24-часовият обем на търговията е $ 64.41K. Циркулиращото предлагане на NVDAX е 103.55K, като общото предлагане е 103553.71761212. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 20.98M.

История на цените за NVIDIA xStock (NVDAX) USD

Проследете промените в цените за NVIDIA xStock днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -1.5103-0.74%
30 дни$ +14.59+7.76%
60 дни$ +28.89+16.63%
90 дни$ +30.07+17.42%
NVIDIA xStock Промяна на цената днес

Днес NVDAX регистрира промяна от $ -1.5103 (-0.74%), отразяваща последната му пазарна активност.

NVIDIA xStock 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +14.59 (+7.76%), което показва краткосрочното представяне на токена.

NVIDIA xStock 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни NVDAX отбеляза промяна на $ +28.89 (+16.63%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

NVIDIA xStock 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +30.07 (+17.42%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на NVIDIA xStock (NVDAX) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за NVIDIA xStock сега.

Какво е NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите NVIDIA xStock инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете NVDAX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за NVIDIA xStock в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано NVIDIA xStock купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за NVIDIA xStock (USD)

Колко ще струва NVIDIA xStock (NVDAX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от NVIDIA xStock (NVDAX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за NVIDIA xStock.

Проверете прогнозата за цената за NVIDIA xStock сега!

Токеномика на NVIDIA xStock (NVDAX)

Разбирането на токеномиката на NVIDIA xStock (NVDAX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените NVDAX сега!

Как да купя NVIDIA xStock (NVDAX)

Търсите как да купите NVIDIA xStock? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите NVIDIA xStock от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

NVDAX към местни валути

1 NVIDIA xStock(NVDAX) към VND
5,331,155.85
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към AUD
A$307.9368
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към GBP
153.9684
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към EUR
174.2274
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към USD
$202.59
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към MYR
RM848.8521
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към TRY
8,518.9095
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към JPY
¥31,198.86
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към ARS
ARS$293,607.6093
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към RUB
16,369.272
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към INR
17,989.992
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към IDR
Rp3,376,498.6494
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към PHP
11,894.0589
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към EGP
￡E.9,568.3257
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към BRL
R$1,087.9083
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към CAD
C$283.626
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към BDT
24,780.8088
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към NGN
293,182.1703
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към COP
$782,199.99
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към ZAR
R.3,510.8847
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към UAH
8,498.6505
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към TZS
T.Sh.498,989.2995
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към VES
Bs44,772.39
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към CLP
$190,839.78
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към PKR
Rs56,905.5051
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към KZT
107,360.5446
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към THB
฿6,565.9419
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към TWD
NT$6,231.6684
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към AED
د.إ743.5053
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към CHF
Fr162.072
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към HKD
HK$1,574.1243
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към AMD
֏77,531.193
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към MAD
.د.م1,873.9575
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към MXN
$3,760.0704
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към SAR
ريال759.7125
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към ETB
Br31,243.4298
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към KES
KSh26,172.6021
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към JOD
د.أ143.63631
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към PLN
747.5571
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към RON
лв891.396
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към SEK
kr1,922.5791
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към BGN
лв342.3771
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към HUF
Ft68,143.1724
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към CZK
4,274.649
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към KWD
د.ك61.99254
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към ILS
658.4175
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към BOB
Bs1,399.8969
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към AZN
344.403
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към TJS
SM1,865.8539
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към GEL
549.0189
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към AOA
Kz185,691.9681
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към BHD
.د.ب76.17384
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към BMD
$202.59
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към DKK
kr1,310.7573
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към HNL
L5,332.1688
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към MUR
9,266.4666
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към NAD
$3,500.7552
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към NOK
kr2,050.2108
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към NZD
$352.5066
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към PAB
B/.202.59
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към PGK
K852.9039
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към QAR
ر.ق737.4276
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към RSD
дин.20,587.1958
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към UZS
soʻm2,440,842.8121
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към ALL
L16,979.0679
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към ANG
ƒ362.6361
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към AWG
ƒ362.6361
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към BBD
$405.18
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към BAM
KM340.3512
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към BIF
Fr599,261.22
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към BND
$263.367
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към BSD
$202.59
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към JMD
$32,548.1094
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към KHR
813,613.5954
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към KMF
Fr86,303.34
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към LAK
4,404,130.3467
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към LKR
රු61,745.3802
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към MDL
L3,423.771
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към MGA
Ar912,566.655
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към MOP
P1,622.7459
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към MVR
3,099.627
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към MWK
MK351,718.5249
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към MZN
MT12,945.501
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към NPR
रु28,763.7282
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към PYG
1,436,768.28
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към RWF
Fr294,363.27
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към SBD
$1,667.3157
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към SCR
2,811.9492
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към SRD
$7,799.715
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към SVC
$1,772.6625
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към SZL
L3,514.9365
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към TMT
m709.065
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към TND
د.ت595.00683
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към TTD
$1,371.5343
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към UGX
Sh705,823.56
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към XAF
Fr115,071.12
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към XCD
$546.993
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към XOF
Fr115,071.12
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към XPF
Fr20,866.77
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към BWP
P2,722.8096
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към BZD
$407.2059
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към CVE
$19,304.8011
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към DJF
Fr36,061.02
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към DOP
$12,983.9931
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към DZD
د.ج26,330.6223
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към FJD
$457.8534
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към GNF
Fr1,761,520.05
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към GTQ
Q1,553.8653
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към GYD
$42,426.3978
1 NVIDIA xStock(NVDAX) към ISK
kr25,323.75

NVIDIA xStock ресурс

За по-задълбочено разбиране на NVIDIA xStock, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на NVIDIA xStock
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно NVIDIA xStock

Колко струва NVIDIA xStock (NVDAX) днес?
Цената в реално време на NVDAX в USD е 202.59 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на NVDAX към USD?
Текущата цена на NVDAX към USD е $ 202.59. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на NVIDIA xStock?
Пазарната капитализация за NVDAX е $ 20.98M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на NVDAX?
Циркулиращото предлагане на NVDAX е 103.55K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на NVDAX?
NVDAX постигна ATH цена от 211.55444406079573 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на NVDAX?
NVDAX достигна ATL цена от 150.17117069595338 USD.
Какъв е обемът на търговията на NVDAX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за NVDAX е $ 64.41K USD.
Ще се повиши ли NVDAX тази година?
NVDAX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за NVDAX за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:05:26 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за NVIDIA xStock (NVDAX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор NVDAX-към-USD

Сума

NVDAX
NVDAX
USD
USD

1 NVDAX = 202.59 USD

Търговия на NVDAX

NVDAX/USDT
$202.59
$202.59$202.59
-0.61%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,087.94
$109,087.94$109,087.94

-1.02%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,823.82
$3,823.82$3,823.82

-0.95%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03063
$0.03063$0.03063

-4.81%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.52
$185.52$185.52

-1.40%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,823.82
$3,823.82$3,823.82

-0.95%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,087.94
$109,087.94$109,087.94

-1.02%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.52
$185.52$185.52

-1.40%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5017
$2.5017$2.5017

-0.88%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,076.58
$1,076.58$1,076.58

-0.71%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000748
$0.0000748$0.0000748

+49.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09720
$0.09720$0.09720

+872.00%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00071
$0.00071$0.00071

+294.44%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000538
$0.000538$0.000538

+169.00%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000004087
$0.000000004087$0.000000004087

+50.70%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0034
$0.0034$0.0034

+36.00%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003275
$0.0000000000000000000000003275$0.0000000000000000000000003275

+26.01%