Информация за NUTX Chain (NUTX) As the inaugural Layer2 solution within the ecosystem, NUTX is redefining the Meme economy paradigm through its "multi-chain interoperability + zero-gas transactions" framework. Positioned beyond a mere token, NUTX aims to construct a Web3 wealth engine integrating DeFi, GameFi, AI, and cross-chain technologies. Its global expansion strategy, including a "100-City Worldwide Initiative" and ecosystem development programs such as hackathons, drives tangible real-world adoption. Официален уебсайт: https://nutx.ai/ Бяла книга: https://drive.google.com/drive/folders/1E8ZCkyKQpxA1DOlupZr-2gAzkga3PIlW?usp=sharing Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/28HjD7NbagvuNcUUtHJ9673YWPHsEL8x4B44ksJqsLdN Купете NUTX сега!

Токеномика и анализ на цената за NUTX Chain (NUTX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NUTX Chain (NUTX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.000000080365 $ 0.000000080365 $ 0.000000080365 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.000000014366 $ 0.000000014366 $ 0.000000014366 Научете повече за цената на NUTX Chain (NUTX)

Токеномика на NUTX Chain (NUTX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NUTX Chain (NUTX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NUTX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NUTX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NUTX, разгледайте цената в реално време на токените NUTX!

История на цените на NUTX Chain (NUTX) Анализирането на историята на цените на NUTX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NUTX сега!

Прогноза за цената за NUTX Искате ли да знаете какъв път може да поеме NUTX? Нашата страница за прогноза за цената NUTX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NUTX сега!

