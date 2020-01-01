Токеномика на Nura Labs (NURA) Открийте ключова информация за Nura Labs (NURA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nura Labs (NURA) Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption. Официален уебсайт: https://nura.gg/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x926759A8EaEcFADb5D8bdC7A9C7B193C5085F507 Купете NURA сега!

Токеномика и анализ на цената за Nura Labs (NURA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nura Labs (NURA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 8.51B $ 8.51B $ 8.51B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Рекорд за всички времена: $ 0.002523 $ 0.002523 $ 0.002523 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000139774550548247 $ 0.000139774550548247 $ 0.000139774550548247 Текуща цена: $ 0.0001754 $ 0.0001754 $ 0.0001754 Научете повече за цената на Nura Labs (NURA)

Токеномика на Nura Labs (NURA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nura Labs (NURA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NURA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NURA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NURA, разгледайте цената в реално време на токените NURA!

Как да купя NURA Интересувате се да добавите Nura Labs (NURA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NURA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате NURA в MEXC сега!

История на цените на Nura Labs (NURA) Анализирането на историята на цените на NURA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NURA сега!

Прогноза за цената за NURA Искате ли да знаете какъв път може да поеме NURA? Нашата страница за прогноза за цената NURA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NURA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!