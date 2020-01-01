Токеномика на Numbers Protocol (NUM) Открийте ключова информация за Numbers Protocol (NUM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Numbers Protocol (NUM) The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos. Официален уебсайт: https://www.numbersprotocol.io/ Бяла книга: https://docs.numbersprotocol.io/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xeceb87cf00dcbf2d4e2880223743ff087a995ad9 Купете NUM сега!

Токеномика и анализ на цената за Numbers Protocol (NUM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Numbers Protocol (NUM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.54M $ 13.54M $ 13.54M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 815.51M $ 815.51M $ 815.51M FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.60M $ 16.60M $ 16.60M Рекорд за всички времена: $ 1.365 $ 1.365 $ 1.365 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.016198756484153563 $ 0.016198756484153563 $ 0.016198756484153563 Текуща цена: $ 0.0166 $ 0.0166 $ 0.0166 Научете повече за цената на Numbers Protocol (NUM)

Токеномика на Numbers Protocol (NUM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Numbers Protocol (NUM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NUM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NUM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NUM, разгледайте цената в реално време на токените NUM!

История на цените на Numbers Protocol (NUM) Анализирането на историята на цените на NUM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NUM сега!

Прогноза за цената за NUM Искате ли да знаете какъв път може да поеме NUM? Нашата страница за прогноза за цената NUM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NUM сега!

