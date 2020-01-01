Токеномика на NovaTrade RWA (NRWA) Открийте ключова информация за NovaTrade RWA (NRWA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NovaTrade RWA (NRWA) NRWA is the native token of Nova Trade’s RWA Trading Hub, enabling seamless, low-fee trading of tokenized real-world assets (real estate, commodities, private credit, and more) on Nova’s high-speed Layer 2 DEX. Официален уебсайт: https://novatrade.co/ Бяла книга: https://nova-trade.gitbook.io/nova-trade Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/4TaPWMayyuitBGehGUsTe4GY8FXe7i3SN39yaqaf1MYP Купете NRWA сега!

Токеномика и анализ на цената за NovaTrade RWA (NRWA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NovaTrade RWA (NRWA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 84.99998 $ 84.99998 $ 84.99998 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 5.77972 $ 5.77972 $ 5.77972 Научете повече за цената на NovaTrade RWA (NRWA)

Токеномика на NovaTrade RWA (NRWA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NovaTrade RWA (NRWA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NRWA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NRWA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NRWA, разгледайте цената в реално време на токените NRWA!

Как да купя NRWA Интересувате се да добавите NovaTrade RWA (NRWA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NRWA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате NRWA в MEXC сега!

История на цените на NovaTrade RWA (NRWA) Анализирането на историята на цените на NRWA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NRWA сега!

Прогноза за цената за NRWA Искате ли да знаете какъв път може да поеме NRWA? Нашата страница за прогноза за цената NRWA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NRWA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!