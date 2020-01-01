Токеномика на Neuron (NRN) Открийте ключова информация за Neuron (NRN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Neuron (NRN) ArenaX Labs Inc. (“ArenaX”) builds NRN Agents, a platform that powers AI agent integration in innovative gaming experiences in virtual games and physical robots. The tech stack combines data aggregation, model training, and model inspection capabilities across imitation learning and reinforcement learning. By combining the limitless variability of games with the physics constraints of robotics, AI agents trained in these environments won’t just master games; they’ll reason, adapt, and ultimately solve real-world challenges. ArenaX positions NRN Agents as a perfect testbed to tackle the challenge of achieving AGI (Artificial General Intelligence). The NRN Agents ecosystem is powered by the Neuron token $NRN. Официален уебсайт: https://nrnagents.ai Бяла книга: https://whitepaper.nrnagents.ai/ Изследовател на блокове: https://arbiscan.io/token/0xdadeca1167fe47499e53Eb50F261103630974905 Купете NRN сега!

Токеномика и анализ на цената за Neuron (NRN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Neuron (NRN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 41.96M $ 41.96M $ 41.96M Рекорд за всички времена: $ 0.29968 $ 0.29968 $ 0.29968 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.022358277431527393 $ 0.022358277431527393 $ 0.022358277431527393 Текуща цена: $ 0.04196 $ 0.04196 $ 0.04196 Научете повече за цената на Neuron (NRN)

Токеномика на Neuron (NRN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Neuron (NRN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NRN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NRN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NRN, разгледайте цената в реално време на токените NRN!

Как да купя NRN Интересувате се да добавите Neuron (NRN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NRN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате NRN в MEXC сега!

История на цените на Neuron (NRN) Анализирането на историята на цените на NRN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NRN сега!

Прогноза за цената за NRN Искате ли да знаете какъв път може да поеме NRN? Нашата страница за прогноза за цената NRN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NRN сега!

