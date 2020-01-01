Токеномика на NPC Solana (NPCS) Открийте ключова информация за NPC Solana (NPCS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NPC Solana (NPCS) Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations. Официален уебсайт: https://www.solananpc.com Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/5ToDNkiBAK6k697RRyngTburU7yZNFZFx7jzsD1Uc7pK Купете NPCS сега!

Токеномика и анализ на цената за NPC Solana (NPCS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NPC Solana (NPCS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M Общо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Циркулиращо предлагане: $ 969.71M $ 969.71M $ 969.71M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.12M $ 3.12M $ 3.12M Рекорд за всички времена: $ 0.042 $ 0.042 $ 0.042 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002878438515619849 $ 0.002878438515619849 $ 0.002878438515619849 Текуща цена: $ 0.003124 $ 0.003124 $ 0.003124 Научете повече за цената на NPC Solana (NPCS)

Токеномика на NPC Solana (NPCS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NPC Solana (NPCS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NPCS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NPCS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NPCS, разгледайте цената в реално време на токените NPCS!

Как да купя NPCS Интересувате се да добавите NPC Solana (NPCS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NPCS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате NPCS в MEXC сега!

История на цените на NPC Solana (NPCS) Анализирането на историята на цените на NPCS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NPCS сега!

Прогноза за цената за NPCS Искате ли да знаете какъв път може да поеме NPCS? Нашата страница за прогноза за цената NPCS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NPCS сега!

