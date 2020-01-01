Токеномика на Nova Agent (NOVAAI) Открийте ключова информация за Nova Agent (NOVAAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nova Agent (NOVAAI) Nova Agent is an AI-powered blockchain ecosystem designed to revolutionize decentralized tech. Featuring NovaAI blockchain & an integrated wallet, it ensures security & scalability. AI agents optimize transactions, while users can mine tokens, join airdrops, & engage in the NOVA powered economy. Официален уебсайт: https://novatechs.ai/ Бяла книга: https://novaai.gitbook.io/novaai-whitepaper Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x0c811bB14C3EAe3FD22F21b2B645b661318b7392 Купете NOVAAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Nova Agent (NOVAAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nova Agent (NOVAAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.0000002 $ 0.0000002 $ 0.0000002 Научете повече за цената на Nova Agent (NOVAAI)

Токеномика на Nova Agent (NOVAAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nova Agent (NOVAAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NOVAAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NOVAAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NOVAAI, разгледайте цената в реално време на токените NOVAAI!

Как да купя NOVAAI Интересувате се да добавите Nova Agent (NOVAAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NOVAAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате NOVAAI в MEXC сега!

История на цените на Nova Agent (NOVAAI) Анализирането на историята на цените на NOVAAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NOVAAI сега!

Прогноза за цената за NOVAAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме NOVAAI? Нашата страница за прогноза за цената NOVAAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NOVAAI сега!

