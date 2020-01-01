Токеномика на NOTMEME Agent (NOTMEME) Открийте ключова информация за NOTMEME Agent (NOTMEME), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NOTMEME Agent (NOTMEME) AI-powered partner for designing, deploying, and managing crypto. Agent is trailblazing the Solana blockchain ecosystem with the first-ever AI-powered agent, transforming how tokens are created and traded. Официален уебсайт: https://notmemeagent.ai/ Бяла книга: https://notmemeagent.ai/NOTMEME_white_paper.txt Изследовател на блокове: https://explorer.solana.com/address/NotMMjBCRGKg1eTZMhiYFbfGJNLj2ZHt6k4fZqchA35 Купете NOTMEME сега!

Токеномика и анализ на цената за NOTMEME Agent (NOTMEME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NOTMEME Agent (NOTMEME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.00006054 $ 0.00006054 $ 0.00006054 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.000000595 $ 0.000000595 $ 0.000000595 Научете повече за цената на NOTMEME Agent (NOTMEME)

Токеномика на NOTMEME Agent (NOTMEME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NOTMEME Agent (NOTMEME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NOTMEME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NOTMEME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NOTMEME, разгледайте цената в реално време на токените NOTMEME!

Как да купя NOTMEME Интересувате се да добавите NOTMEME Agent (NOTMEME) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NOTMEME, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате NOTMEME в MEXC сега!

История на цените на NOTMEME Agent (NOTMEME) Анализирането на историята на цените на NOTMEME помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NOTMEME сега!

Прогноза за цената за NOTMEME Искате ли да знаете какъв път може да поеме NOTMEME? Нашата страница за прогноза за цената NOTMEME съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NOTMEME сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!