Токеномика на Notcoin (NOT)
Notcoin started as a viral Telegram game that onboarded many users into web3 through a tap-to-earn mining mechanic.
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Notcoin (NOT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на Notcoin (NOT)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените NOT. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
Overview
Notcoin is a community-driven token on the TON blockchain, designed to onboard users into Web3 through a tap-to-earn game and ecosystem exploration. Its tokenomics are structured to balance immediate community engagement with long-term ecosystem growth and project stability.
Issuance Mechanism
- Initial Distribution: Notcoin was distributed primarily through a tap-to-earn game, where users earned tokens by participating in the Notcoin Clicker game and other ecosystem activities.
- Burning: Over 233 million NOT tokens have been burned to manage supply, increase scarcity, and support long-term value.
Allocation Mechanism
The allocation of Notcoin is designed to incentivize various stakeholders and ensure sustainable ecosystem development. The following table summarizes the allocation:
|Category
|Allocation (%)
|Unlocking/Vesting Details
|Initial Coin Offering (ICO)
|33%
|Immediate unlock at launch
|Team
|20%
|Gradual vesting, released over years
|Existing Investors
|13%
|Gradual vesting, released over years
|Community & Ecosystem Initiatives
|24%
|Released progressively for growth
|Ecosystem Fund
|2.4%
|For partnerships and development
|Livestreaming
|3%
|For platform promotion and adoption
|Foundation
|2%
|Locked for long-term sustainability
|Liquidity & Exchanges
|2.6%
|For liquidity provision and listings
Usage and Incentive Mechanism
- Earning: Users earn Notcoin by playing games, exploring partner projects, and contributing to the ecosystem.
- Spending: Notcoin can be used within the ecosystem for in-game purchases, participating in new games, and accessing exclusive features.
- Incentives: Community and ecosystem allocations are used to reward active participants, fund new initiatives, and incentivize long-term engagement.
- Burning: Regular token burns reduce supply and reward holders by increasing scarcity.
Locking Mechanism
- Team and Investor Tokens: These allocations are subject to vesting schedules, meaning tokens are locked and released gradually over several years to prevent large-scale dumping and align incentives with long-term project success.
- Foundation and Ecosystem Funds: Portions are locked for future use, ensuring resources for ongoing development and sustainability.
Unlocking Time
- Progressive Unlocking: The token supply is unlocked in phases, with a linear or staggered release schedule. The percentage of unlocked tokens grows steadily from mid-2025 to mid-2029.
- Full Unlock: By 2029, 100% of the total token supply will be unlocked and in circulation.
- Immediate Unlock: The ICO allocation (33%) was unlocked at launch, providing initial liquidity and community access.
Summary Table: Notcoin Token Unlock Schedule
Implications and Analysis
- Balanced Incentives: The vesting and allocation mechanisms are designed to prevent sudden supply shocks, encourage long-term participation, and support ongoing ecosystem growth.
- Community Focus: A significant portion is reserved for community and ecosystem initiatives, reflecting Notcoin’s mission to drive Web3 adoption.
- Sustainability: Locked and vested allocations for the team, investors, and foundation ensure that key stakeholders remain committed to the project’s success over several years.
- Market Impact: The gradual unlocking schedule minimizes the risk of large token dumps, supporting price stability and investor confidence.
Further Reading
- Notcoin Whitepaper
- Tokenomics Details
- Burn Mechanism
In summary: Notcoin’s token economics are structured to reward early adopters, incentivize ongoing participation, and ensure the long-term health of the ecosystem through a carefully managed issuance, allocation, and unlocking schedule.
Токеномика на Notcoin (NOT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Notcoin (NOT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой NOT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой NOT токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на NOT, разгледайте цената в реално време на токените NOT!
