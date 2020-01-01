Токеномика на Blast Royale (NOOB) Открийте ключова информация за Blast Royale (NOOB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Blast Royale (NOOB) Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs. Официален уебсайт: https://www.blastroyale.com/ Бяла книга: https://fundimension.gitbook.io/blast-royale/tokenomics/introducing-usdnoob Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x06561dC5CEdCc012a4EA68609b17d41499622E4c Купете NOOB сега!

Токеномика и анализ на цената за Blast Royale (NOOB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Blast Royale (NOOB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 512.00M $ 512.00M $ 512.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 42.61K $ 42.61K $ 42.61K Рекорд за всички времена: $ 0.13998 $ 0.13998 $ 0.13998 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000069376298517014 $ 0.000069376298517014 $ 0.000069376298517014 Текуща цена: $ 0.00008322 $ 0.00008322 $ 0.00008322 Научете повече за цената на Blast Royale (NOOB)

Токеномика на Blast Royale (NOOB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Blast Royale (NOOB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NOOB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NOOB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NOOB, разгледайте цената в реално време на токените NOOB!

Как да купя NOOB Интересувате се да добавите Blast Royale (NOOB) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NOOB, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате NOOB в MEXC сега!

История на цените на Blast Royale (NOOB) Анализирането на историята на цените на NOOB помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NOOB сега!

Прогноза за цената за NOOB Искате ли да знаете какъв път може да поеме NOOB? Нашата страница за прогноза за цената NOOB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NOOB сега!

