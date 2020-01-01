Токеномика на NOMOEX TOKEN (NOMOX) Открийте ключова информация за NOMOEX TOKEN (NOMOX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NOMOEX TOKEN (NOMOX) We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives. Официален уебсайт: https://nomoex.com Бяла книга: https://whitepaper.nomoex.com Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x30683d46edd7e2a52402e5301b14db33bd4ff550 Купете NOMOX сега!

Токеномика и анализ на цената за NOMOEX TOKEN (NOMOX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NOMOEX TOKEN (NOMOX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0948 $ 0.0948 $ 0.0948 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001947907036370223 $ 0.001947907036370223 $ 0.001947907036370223 Текуща цена: $ 0.007069 $ 0.007069 $ 0.007069 Научете повече за цената на NOMOEX TOKEN (NOMOX)

Токеномика на NOMOEX TOKEN (NOMOX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NOMOEX TOKEN (NOMOX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NOMOX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NOMOX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NOMOX, разгледайте цената в реално време на токените NOMOX!

Как да купя NOMOX Интересувате се да добавите NOMOEX TOKEN (NOMOX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NOMOX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате NOMOX в MEXC сега!

История на цените на NOMOEX TOKEN (NOMOX) Анализирането на историята на цените на NOMOX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NOMOX сега!

Прогноза за цената за NOMOX Искате ли да знаете какъв път може да поеме NOMOX? Нашата страница за прогноза за цената NOMOX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NOMOX сега!

