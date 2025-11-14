Токеномика на Nobody Sausage (NOBODYETH)

Токеномика на Nobody Sausage (NOBODYETH)

Открийте ключова информация за Nobody Sausage (NOBODYETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:03:32 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за Nobody Sausage (NOBODYETH)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nobody Sausage (NOBODYETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Общо предлагане:
$ 420,000.00T
$ 420,000.00T$ 420,000.00T
Циркулиращо предлагане:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 19.70K
$ 19.70K$ 19.70K
Рекорд за всички времена:
$ 0.0000000000004283
$ 0.0000000000004283$ 0.0000000000004283
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.000000000000077209
$ 0.000000000000077209$ 0.000000000000077209
Текуща цена:
$ 0.0000000000000469
$ 0.0000000000000469$ 0.0000000000000469

Информация за Nobody Sausage (NOBODYETH)

Anybody can be a Nobody.

Официален уебсайт:
https://nobodys.site/
Изследовател на блокове:
https://etherscan.io/token/0x2d40847616eb0e65222c06eae13626323d90a7b3

Токеномика на Nobody Sausage (NOBODYETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Nobody Sausage (NOBODYETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой NOBODYETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой NOBODYETH токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на NOBODYETH, разгледайте цената в реално време на токените NOBODYETH!

Как да купя NOBODYETH

Интересувате се да добавите Nobody Sausage (NOBODYETH) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NOBODYETH, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Nobody Sausage (NOBODYETH)

Анализирането на историята на цените на NOBODYETH помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за NOBODYETH

Искате ли да знаете какъв път може да поеме NOBODYETH? Нашата страница за прогноза за цената NOBODYETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.

Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари
Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите
#1 ликвидност в цялата индустрия
Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти
100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства
Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT
mc_how_why_title
Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.

Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност