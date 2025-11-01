БорсаDEX+
Цената в реално време на Nobody Sausage днес е 0.000000000000032 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за NOBODYETH към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на NOBODYETH в MEXC сега.

Повече за NOBODYETH

NOBODYETHценова информация

Какво представлява NOBODYETH

Официален уебсайт на NOBODYETH

Токеномика на NOBODYETH

NOBODYETH ценова прогноза

NOBODYETH История

Ръководство за закупуване за NOBODYETH

Nobody Sausage Лого

Nobody Sausage цена(NOBODYETH)

1 NOBODYETH към USD - цена в реално време:

$0.000000000000032
-18.78%1D
USD
Nobody Sausage (NOBODYETH) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:41:36 (UTC+8)

Информация за цената за Nobody Sausage (NOBODYETH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00000000000003
24-часов нисък
$ 0.0000000000000417
24-часов висок

$ 0.00000000000003
$ 0.0000000000000417
$ 0.000000000001263041
$ 0.000000000000077209
-18.79%

-18.78%

-15.79%

-15.79%

Цената в реално време за Nobody Sausage (NOBODYETH) е$ 0.000000000000032. През последните 24 часа NOBODYETH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000000000003 до най-висока стойност $ 0.0000000000000417, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NOBODYETH е $ 0.000000000001263041, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000000000000077209.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NOBODYETH има промяна от -18.79% за последния час, -18.78% за 24 часа и -15.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Nobody Sausage (NOBODYETH)

No.4366

$ 0.00
$ 4.99K
$ 13.44K
0.00
420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000
0.00%

ETH

Текущата пазарна капитализация на Nobody Sausage е $ 0.00, като 24-часовият обем на търговията е $ 4.99K. Циркулиращото предлагане на NOBODYETH е 0.00, като общото предлагане е 420000000000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 13.44K.

История на цените за Nobody Sausage (NOBODYETH) USD

Проследете промените в цените за Nobody Sausage днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.000000000000007399-18.78%
30 дни$ -0.0000000000000395-55.25%
60 дни$ -0.000000000000168-84.00%
90 дни$ -0.000000000000168-84.00%
Nobody Sausage Промяна на цената днес

Днес NOBODYETH регистрира промяна от $ -0.000000000000007399 (-18.78%), отразяваща последната му пазарна активност.

Nobody Sausage 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.0000000000000395 (-55.25%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Nobody Sausage 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни NOBODYETH отбеляза промяна на $ -0.000000000000168 (-84.00%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Nobody Sausage 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.000000000000168 (-84.00%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Nobody Sausage (NOBODYETH) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Nobody Sausage сега.

Какво е Nobody Sausage (NOBODYETH)

Anybody can be a Nobody.

Nobody Sausage се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Nobody Sausage инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете NOBODYETH наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Nobody Sausage в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Nobody Sausage купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Nobody Sausage (USD)

Колко ще струва Nobody Sausage (NOBODYETH) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Nobody Sausage (NOBODYETH) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Nobody Sausage.

Проверете прогнозата за цената за Nobody Sausage сега!

Токеномика на Nobody Sausage (NOBODYETH)

Разбирането на токеномиката на Nobody Sausage (NOBODYETH) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените NOBODYETH сега!

Как да купя Nobody Sausage (NOBODYETH)

Търсите как да купите Nobody Sausage? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Nobody Sausage от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

NOBODYETH към местни валути

1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към VND
0.00000000084208
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към AUD
A$0.00000000000004864
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към GBP
0.00000000000002432
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към EUR
0.00000000000002752
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към USD
$0.000000000000032
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към MYR
RM0.00000000000013408
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към TRY
0.00000000000134528
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към JPY
¥0.000000000004928
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към ARS
ARS$0.00000000004630944
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към RUB
0.0000000000025856
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към INR
0.00000000000284128
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към IDR
Rp0.00000000053333312
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към PHP
0.0000000000018784
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към EGP
￡E.0.00000000000151168
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към BRL
R$0.00000000000017184
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към CAD
C$0.0000000000000448
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към BDT
0.00000000000391424
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към NGN
0.00000000004630944
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към COP
$0.000000000123552
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към ZAR
R.0.00000000000055424
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към UAH
0.0000000000013424
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към TZS
T.Sh.0.0000000000788176
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към VES
Bs0.000000000007072
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към CLP
$0.000000000030144
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към PKR
Rs0.00000000000898848
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към KZT
0.00000000001695808
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към THB
฿0.00000000000103584
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към TWD
NT$0.00000000000098432
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към AED
د.إ0.00000000000011744
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към CHF
Fr0.0000000000000256
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към HKD
HK$0.00000000000024864
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към AMD
֏0.0000000000122464
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към MAD
.د.م0.000000000000296
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към MXN
$0.0000000000005936
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към SAR
ريال0.00000000000012
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към ETB
Br0.00000000000493504
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към KES
KSh0.00000000000413408
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към JOD
د.أ0.000000000000022688
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към PLN
0.00000000000011808
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към RON
лв0.0000000000001408
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към SEK
kr0.00000000000030368
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към BGN
лв0.00000000000005408
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към HUF
Ft0.00000000001075968
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към CZK
0.00000000000067488
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към KWD
د.ك0.000000000000009792
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към ILS
0.000000000000104
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към BOB
Bs0.00000000000022112
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към AZN
0.0000000000000544
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към TJS
SM0.00000000000029472
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към GEL
0.00000000000008672
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към AOA
Kz0.00000000002933088
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към BHD
.د.ب0.000000000000012032
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към BMD
$0.000000000000032
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към DKK
kr0.00000000000020704
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към HNL
L0.00000000000084224
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към MUR
0.00000000000146368
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към NAD
$0.00000000000055296
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към NOK
kr0.00000000000032384
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към NZD
$0.00000000000005568
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към PAB
B/.0.000000000000032
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към PGK
K0.00000000000013472
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към QAR
ر.ق0.00000000000011648
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към RSD
дин.0.0000000000032512
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към UZS
soʻm0.00000000038554208
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към ALL
L0.00000000000268192
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към ANG
ƒ0.00000000000005728
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към AWG
ƒ0.00000000000005728
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към BBD
$0.000000000000064
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към BAM
KM0.00000000000005376
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към BIF
Fr0.000000000094656
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към BND
$0.0000000000000416
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към BSD
$0.000000000000032
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към JMD
$0.00000000000514112
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към KHR
0.00000000012851392
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към KMF
Fr0.000000000013632
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към LAK
0.00000000069565216
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към LKR
රු0.00000000000975296
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към MDL
L0.0000000000005408
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към MGA
Ar0.000000000144144
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към MOP
P0.00000000000025632
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към MVR
0.0000000000004896
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към MWK
MK0.00000000005555552
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към MZN
MT0.0000000000020448
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към NPR
रु0.00000000000454336
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към PYG
0.000000000226944
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към RWF
Fr0.000000000046496
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към SBD
$0.00000000000026336
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към SCR
0.00000000000044704
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към SRD
$0.000000000001232
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към SVC
$0.00000000000028
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към SZL
L0.0000000000005552
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към TMT
m0.000000000000112
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към TND
د.ت0.000000000000093984
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към TTD
$0.00000000000021664
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към UGX
Sh0.000000000111488
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към XAF
Fr0.000000000018176
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към XCD
$0.0000000000000864
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към XOF
Fr0.000000000018176
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към XPF
Fr0.000000000003296
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към BWP
P0.00000000000043008
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към BZD
$0.00000000000006432
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към CVE
$0.00000000000304928
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към DJF
Fr0.000000000005696
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към DOP
$0.00000000000205088
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към DZD
د.ج0.0000000000041584
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към FJD
$0.00000000000007232
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към GNF
Fr0.00000000027824
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към GTQ
Q0.00000000000024544
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към GYD
$0.00000000000670144
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) към ISK
kr0.000000000004

Nobody Sausage ресурс

За по-задълбочено разбиране на Nobody Sausage, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Nobody Sausage
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Nobody Sausage

Колко струва Nobody Sausage (NOBODYETH) днес?
Цената в реално време на NOBODYETH в USD е 0.000000000000032 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на NOBODYETH към USD?
Текущата цена на NOBODYETH към USD е $ 0.000000000000032. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Nobody Sausage?
Пазарната капитализация за NOBODYETH е $ 0.00 USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на NOBODYETH?
Циркулиращото предлагане на NOBODYETH е 0.00 USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на NOBODYETH?
NOBODYETH постигна ATH цена от 0.000000000001263041 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на NOBODYETH?
NOBODYETH достигна ATL цена от 0.000000000000077209 USD.
Какъв е обемът на търговията на NOBODYETH?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за NOBODYETH е $ 4.99K USD.
Ще се повиши ли NOBODYETH тази година?
NOBODYETH може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за NOBODYETH за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:41:36 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Nobody Sausage (NOBODYETH)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

