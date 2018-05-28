Токеномика на New Kind of Network (NKN) Открийте ключова информация за New Kind of Network (NKN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за New Kind of Network (NKN) NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info. Официален уебсайт: https://nkn.org/ Бяла книга: https://nkn.org/wp-content/uploads/2020/10/NKN_Whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://nscan.io/ Купете NKN сега!

Токеномика и анализ на цената за New Kind of Network (NKN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за New Kind of Network (NKN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 22.40M $ 22.40M $ 22.40M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 790.88M $ 790.88M $ 790.88M FDV (оценка при пълна реализация): $ 28.32M $ 28.32M $ 28.32M Рекорд за всички времена: $ 1.479665 $ 1.479665 $ 1.479665 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00641054097117 $ 0.00641054097117 $ 0.00641054097117 Текуща цена: $ 0.02832 $ 0.02832 $ 0.02832 Научете повече за цената на New Kind of Network (NKN)

Токеномика на New Kind of Network (NKN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на New Kind of Network (NKN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NKN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NKN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NKN, разгледайте цената в реално време на токените NKN!

История на цените на New Kind of Network (NKN) Анализирането на историята на цените на NKN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NKN сега!

Прогноза за цената за NKN Искате ли да знаете какъв път може да поеме NKN? Нашата страница за прогноза за цената NKN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NKN сега!

