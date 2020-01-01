Токеномика на Niza Global (NIZA) Открийте ключова информация за Niza Global (NIZA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Niza Global (NIZA) Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value. Официален уебсайт: https://niza.io/ Бяла книга: https://niza.io/docs/NizaCoin_whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xb58e26ac9cc14c0422c2b419b0ca555ee4dcb7cb Купете NIZA сега!

Токеномика и анализ на цената за Niza Global (NIZA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Niza Global (NIZA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 485.16K $ 485.16K $ 485.16K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 7.69B $ 7.69B $ 7.69B FDV (оценка при пълна реализация): $ 630.90K $ 630.90K $ 630.90K Рекорд за всички времена: $ 0.045 $ 0.045 $ 0.045 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000041056269446749 $ 0.000041056269446749 $ 0.000041056269446749 Текуща цена: $ 0.00006309 $ 0.00006309 $ 0.00006309 Научете повече за цената на Niza Global (NIZA)

Токеномика на Niza Global (NIZA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Niza Global (NIZA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NIZA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NIZA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NIZA, разгледайте цената в реално време на токените NIZA!

Как да купя NIZA Интересувате се да добавите Niza Global (NIZA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NIZA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате NIZA в MEXC сега!

История на цените на Niza Global (NIZA) Анализирането на историята на цените на NIZA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NIZA сега!

Прогноза за цената за NIZA Искате ли да знаете какъв път може да поеме NIZA? Нашата страница за прогноза за цената NIZA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NIZA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!