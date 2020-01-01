Токеномика на Nil Token (NIL) Открийте ключова информация за Nil Token (NIL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nil Token (NIL) Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications. Официален уебсайт: https://www.nillion.com/ Бяла книга: https://docs.nillion.com/ Изследовател на блокове: https://mintscan.io/nillion Купете NIL сега!

Токеномика и анализ на цената за Nil Token (NIL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nil Token (NIL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 58.27M $ 58.27M $ 58.27M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 195.15M $ 195.15M $ 195.15M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 2.8799 $ 2.8799 $ 2.8799 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.24213157208932268 $ 0.24213157208932268 $ 0.24213157208932268 Текуща цена: $ 0.2986 $ 0.2986 $ 0.2986 Научете повече за цената на Nil Token (NIL)

Токеномика на Nil Token (NIL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nil Token (NIL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NIL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NIL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NIL, разгледайте цената в реално време на токените NIL!

Как да купя NIL Интересувате се да добавите Nil Token (NIL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NIL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате NIL в MEXC сега!

История на цените на Nil Token (NIL) Анализирането на историята на цените на NIL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NIL сега!

Прогноза за цената за NIL Искате ли да знаете какъв път може да поеме NIL? Нашата страница за прогноза за цената NIL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NIL сега!

