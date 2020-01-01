Токеномика на Nibiru Chain (NIBI) Открийте ключова информация за Nibiru Chain (NIBI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nibiru Chain (NIBI) Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development. Официален уебсайт: https://www.nibiru.fi Изследовател на блокове: https://nibiru.explorers.guru/ Купете NIBI сега!

Токеномика и анализ на цената за Nibiru Chain (NIBI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nibiru Chain (NIBI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.53M $ 7.53M $ 7.53M Общо предлагане: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Циркулиращо предлагане: $ 749.69M $ 749.69M $ 749.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.08M $ 15.08M $ 15.08M Рекорд за всички времена: $ 0.989 $ 0.989 $ 0.989 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.009794416733777614 $ 0.009794416733777614 $ 0.009794416733777614 Текуща цена: $ 0.01005 $ 0.01005 $ 0.01005 Научете повече за цената на Nibiru Chain (NIBI)

Токеномика на Nibiru Chain (NIBI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nibiru Chain (NIBI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NIBI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NIBI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NIBI, разгледайте цената в реално време на токените NIBI!

История на цените на Nibiru Chain (NIBI) Анализирането на историята на цените на NIBI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NIBI сега!

Прогноза за цената за NIBI Искате ли да знаете какъв път може да поеме NIBI? Нашата страница за прогноза за цената NIBI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NIBI сега!

