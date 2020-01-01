Токеномика на Gold Fever (NGL) Открийте ключова информация за Gold Fever (NGL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gold Fever (NGL) Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate. Официален уебсайт: https://goldfever.io/ Бяла книга: https://goldfeverwebadmin.s3.eu-central-1.amazonaws.com/GF_Whitepaper_V1_1ae931441a.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x2653891204f463fb2a2f4f412564b19e955166ae Купете NGL сега!

Токеномика и анализ на цената за Gold Fever (NGL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gold Fever (NGL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.3742 $ 0.3742 $ 0.3742 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.006298767142657136 $ 0.006298767142657136 $ 0.006298767142657136 Текуща цена: $ 0.01001 $ 0.01001 $ 0.01001 Научете повече за цената на Gold Fever (NGL)

Токеномика на Gold Fever (NGL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gold Fever (NGL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NGL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NGL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NGL, разгледайте цената в реално време на токените NGL!

Как да купя NGL Интересувате се да добавите Gold Fever (NGL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NGL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате NGL в MEXC сега!

История на цените на Gold Fever (NGL) Анализирането на историята на цените на NGL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NGL сега!

Прогноза за цената за NGL Искате ли да знаете какъв път може да поеме NGL? Нашата страница за прогноза за цената NGL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NGL сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!