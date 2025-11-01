БорсаDEX+
Цената в реално време на Netflix днес е 1125.02 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за NFLXON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на NFLXON в MEXC сега.

Повече за NFLXON

NFLXONценова информация

Какво представлява NFLXON

Официален уебсайт на NFLXON

Токеномика на NFLXON

NFLXON ценова прогноза

NFLXON История

Ръководство за закупуване за NFLXON

Конвертор на валута NFLXON във фиат

NFLXON спот

Netflix Лого

Netflix цена(NFLXON)

1 NFLXON към USD - цена в реално време:

$1,125.11
-0.35%1D
USD
Netflix (NFLXON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:05:05 (UTC+8)

Информация за цената за Netflix (NFLXON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 1,089.32
24-часов нисък
$ 1,133.45
24-часов висок

$ 1,089.32
$ 1,133.45
$ 1,265.3897261967002
$ 1,087.2633404545245
-0.31%

-0.35%

+1.87%

+1.87%

Цената в реално време за Netflix (NFLXON) е$ 1,125.02. През последните 24 часа NFLXON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1,089.32 до най-висока стойност $ 1,133.45, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NFLXON е $ 1,265.3897261967002, а най-ниската цена за всички времена е $ 1,087.2633404545245.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NFLXON има промяна от -0.31% за последния час, -0.35% за 24 часа и +1.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Netflix (NFLXON)

No.2149

$ 1.03M
$ 56.67K
$ 1.03M
917.23
917.22853557
ETH

Текущата пазарна капитализация на Netflix е $ 1.03M, като 24-часовият обем на търговията е $ 56.67K. Циркулиращото предлагане на NFLXON е 917.23, като общото предлагане е 917.22853557. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.03M.

История на цените за Netflix (NFLXON) USD

Проследете промените в цените за Netflix днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -3.9517-0.35%
30 дни$ -47.37-4.05%
60 дни$ +25.02+2.27%
90 дни$ +25.02+2.27%
Netflix Промяна на цената днес

Днес NFLXON регистрира промяна от $ -3.9517 (-0.35%), отразяваща последната му пазарна активност.

Netflix 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -47.37 (-4.05%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Netflix 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни NFLXON отбеляза промяна на $ +25.02 (+2.27%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Netflix 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +25.02 (+2.27%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Netflix (NFLXON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Netflix сега.

Какво е Netflix (NFLXON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Netflix се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Netflix инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете NFLXON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Netflix в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Netflix купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Netflix (USD)

Колко ще струва Netflix (NFLXON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Netflix (NFLXON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Netflix.

Проверете прогнозата за цената за Netflix сега!

Токеномика на Netflix (NFLXON)

Разбирането на токеномиката на Netflix (NFLXON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените NFLXON сега!

Как да купя Netflix (NFLXON)

Търсите как да купите Netflix? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Netflix от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

NFLXON към местни валути

1 Netflix(NFLXON) към VND
29,604,901.3
1 Netflix(NFLXON) към AUD
A$1,710.0304
1 Netflix(NFLXON) към GBP
855.0152
1 Netflix(NFLXON) към EUR
967.5172
1 Netflix(NFLXON) към USD
$1,125.02
1 Netflix(NFLXON) към MYR
RM4,713.8338
1 Netflix(NFLXON) към TRY
47,307.091
1 Netflix(NFLXON) към JPY
¥173,253.08
1 Netflix(NFLXON) към ARS
ARS$1,630,457.7354
1 Netflix(NFLXON) към RUB
90,901.616
1 Netflix(NFLXON) към INR
99,901.776
1 Netflix(NFLXON) към IDR
Rp18,750,325.8332
1 Netflix(NFLXON) към PHP
66,049.9242
1 Netflix(NFLXON) към EGP
￡E.53,134.6946
1 Netflix(NFLXON) към BRL
R$6,041.3574
1 Netflix(NFLXON) към CAD
C$1,575.028
1 Netflix(NFLXON) към BDT
137,612.4464
1 Netflix(NFLXON) към NGN
1,628,095.1934
1 Netflix(NFLXON) към COP
$4,343,702.22
1 Netflix(NFLXON) към ZAR
R.19,496.5966
1 Netflix(NFLXON) към UAH
47,194.589
1 Netflix(NFLXON) към TZS
T.Sh.2,770,980.511
1 Netflix(NFLXON) към VES
Bs248,629.42
1 Netflix(NFLXON) към CLP
$1,059,768.84
1 Netflix(NFLXON) към PKR
Rs316,006.8678
1 Netflix(NFLXON) към KZT
596,193.0988
1 Netflix(NFLXON) към THB
฿36,461.8982
1 Netflix(NFLXON) към TWD
NT$34,605.6152
1 Netflix(NFLXON) към AED
د.إ4,128.8234
1 Netflix(NFLXON) към CHF
Fr900.016
1 Netflix(NFLXON) към HKD
HK$8,741.4054
1 Netflix(NFLXON) към AMD
֏430,545.154
1 Netflix(NFLXON) към MAD
.د.م10,406.435
1 Netflix(NFLXON) към MXN
$20,880.3712
1 Netflix(NFLXON) към SAR
ريال4,218.825
1 Netflix(NFLXON) към ETB
Br173,500.5844
1 Netflix(NFLXON) към KES
KSh145,341.3338
1 Netflix(NFLXON) към JOD
د.أ797.63918
1 Netflix(NFLXON) към PLN
4,151.3238
1 Netflix(NFLXON) към RON
лв4,950.088
1 Netflix(NFLXON) към SEK
kr10,676.4398
1 Netflix(NFLXON) към BGN
лв1,901.2838
1 Netflix(NFLXON) към HUF
Ft378,411.7272
1 Netflix(NFLXON) към CZK
23,737.922
1 Netflix(NFLXON) към KWD
د.ك344.25612
1 Netflix(NFLXON) към ILS
3,656.315
1 Netflix(NFLXON) към BOB
Bs7,773.8882
1 Netflix(NFLXON) към AZN
1,912.534
1 Netflix(NFLXON) към TJS
SM10,361.4342
1 Netflix(NFLXON) към GEL
3,048.8042
1 Netflix(NFLXON) към AOA
Kz1,031,182.0818
1 Netflix(NFLXON) към BHD
.د.ب423.00752
1 Netflix(NFLXON) към BMD
$1,125.02
1 Netflix(NFLXON) към DKK
kr7,278.8794
1 Netflix(NFLXON) към HNL
L29,610.5264
1 Netflix(NFLXON) към MUR
51,458.4148
1 Netflix(NFLXON) към NAD
$19,440.3456
1 Netflix(NFLXON) към NOK
kr11,385.2024
1 Netflix(NFLXON) към NZD
$1,957.5348
1 Netflix(NFLXON) към PAB
B/.1,125.02
1 Netflix(NFLXON) към PGK
K4,736.3342
1 Netflix(NFLXON) към QAR
ر.ق4,095.0728
1 Netflix(NFLXON) към RSD
дин.114,324.5324
1 Netflix(NFLXON) към UZS
soʻm13,554,454.7138
1 Netflix(NFLXON) към ALL
L94,287.9262
1 Netflix(NFLXON) към ANG
ƒ2,013.7858
1 Netflix(NFLXON) към AWG
ƒ2,013.7858
1 Netflix(NFLXON) към BBD
$2,250.04
1 Netflix(NFLXON) към BAM
KM1,890.0336
1 Netflix(NFLXON) към BIF
Fr3,327,809.16
1 Netflix(NFLXON) към BND
$1,462.526
1 Netflix(NFLXON) към BSD
$1,125.02
1 Netflix(NFLXON) към JMD
$180,745.7132
1 Netflix(NFLXON) към KHR
4,518,147.8212
1 Netflix(NFLXON) към KMF
Fr479,258.52
1 Netflix(NFLXON) към LAK
24,456,956.0326
1 Netflix(NFLXON) към LKR
රු342,883.5956
1 Netflix(NFLXON) към MDL
L19,012.838
1 Netflix(NFLXON) към MGA
Ar5,067,652.59
1 Netflix(NFLXON) към MOP
P9,011.4102
1 Netflix(NFLXON) към MVR
17,212.806
1 Netflix(NFLXON) към MWK
MK1,953,158.4722
1 Netflix(NFLXON) към MZN
MT71,888.778
1 Netflix(NFLXON) към NPR
रु159,730.3396
1 Netflix(NFLXON) към PYG
7,978,641.84
1 Netflix(NFLXON) към RWF
Fr1,634,654.06
1 Netflix(NFLXON) към SBD
$9,258.9146
1 Netflix(NFLXON) към SCR
15,615.2776
1 Netflix(NFLXON) към SRD
$43,313.27
1 Netflix(NFLXON) към SVC
$9,843.925
1 Netflix(NFLXON) към SZL
L19,519.097
1 Netflix(NFLXON) към TMT
m3,937.57
1 Netflix(NFLXON) към TND
د.ت3,304.18374
1 Netflix(NFLXON) към TTD
$7,616.3854
1 Netflix(NFLXON) към UGX
Sh3,919,569.68
1 Netflix(NFLXON) към XAF
Fr639,011.36
1 Netflix(NFLXON) към XCD
$3,037.554
1 Netflix(NFLXON) към XOF
Fr639,011.36
1 Netflix(NFLXON) към XPF
Fr115,877.06
1 Netflix(NFLXON) към BWP
P15,120.2688
1 Netflix(NFLXON) към BZD
$2,261.2902
1 Netflix(NFLXON) към CVE
$107,203.1558
1 Netflix(NFLXON) към DJF
Fr200,253.56
1 Netflix(NFLXON) към DOP
$72,102.5318
1 Netflix(NFLXON) към DZD
د.ج146,218.8494
1 Netflix(NFLXON) към FJD
$2,542.5452
1 Netflix(NFLXON) към GNF
Fr9,782,048.9
1 Netflix(NFLXON) към GTQ
Q8,628.9034
1 Netflix(NFLXON) към GYD
$235,601.6884
1 Netflix(NFLXON) към ISK
kr140,627.5

Netflix ресурс

За по-задълбочено разбиране на Netflix, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Netflix
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Netflix

Колко струва Netflix (NFLXON) днес?
Цената в реално време на NFLXON в USD е 1,125.02 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на NFLXON към USD?
Текущата цена на NFLXON към USD е $ 1,125.02. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Netflix?
Пазарната капитализация за NFLXON е $ 1.03M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на NFLXON?
Циркулиращото предлагане на NFLXON е 917.23 USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на NFLXON?
NFLXON постигна ATH цена от 1,265.3897261967002 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на NFLXON?
NFLXON достигна ATL цена от 1,087.2633404545245 USD.
Какъв е обемът на търговията на NFLXON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за NFLXON е $ 56.67K USD.
Ще се повиши ли NFLXON тази година?
NFLXON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за NFLXON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:05:05 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Netflix (NFLXON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

