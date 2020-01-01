Токеномика на Nexo (NEXO) Открийте ключова информация за Nexo (NEXO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nexo (NEXO) Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments. Официален уебсайт: https://nexo.com Бяла книга: https://nexo.com/assets/downloads/Nexo-Whitepaper.pdf?=a Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206 Купете NEXO сега!

Токеномика и анализ на цената за Nexo (NEXO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nexo (NEXO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 865.00M $ 865.00M $ 865.00M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 646.15M $ 646.15M $ 646.15M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B Рекорд за всички времена: $ 1.5845 $ 1.5845 $ 1.5845 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0433327 $ 0.0433327 $ 0.0433327 Текуща цена: $ 1.3387 $ 1.3387 $ 1.3387 Научете повече за цената на Nexo (NEXO)

Токеномика на Nexo (NEXO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nexo (NEXO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NEXO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NEXO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NEXO, разгледайте цената в реално време на токените NEXO!

Как да купя NEXO Интересувате се да добавите Nexo (NEXO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NEXO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате NEXO в MEXC сега!

История на цените на Nexo (NEXO) Анализирането на историята на цените на NEXO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NEXO сега!

Прогноза за цената за NEXO Искате ли да знаете какъв път може да поеме NEXO? Нашата страница за прогноза за цената NEXO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NEXO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!