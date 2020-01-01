Токеномика на Newton Protocol (NEWT) Открийте ключова информация за Newton Protocol (NEWT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Newton Protocol (NEWT) Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains. Официален уебсайт: https://newt.foundation Бяла книга: https://blog.newt.foundation/the-litepaper/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xD0eC028a3D21533Fdd200838F39c85B03679285D Купете NEWT сега!

Токеномика и анализ на цената за Newton Protocol (NEWT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Newton Protocol (NEWT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 74.41M $ 74.41M $ 74.41M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 346.10M $ 346.10M $ 346.10M Рекорд за всички времена: $ 0.845 $ 0.845 $ 0.845 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.29986051602615776 $ 0.29986051602615776 $ 0.29986051602615776 Текуща цена: $ 0.3461 $ 0.3461 $ 0.3461 Научете повече за цената на Newton Protocol (NEWT)

Токеномика на Newton Protocol (NEWT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Newton Protocol (NEWT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NEWT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NEWT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NEWT, разгледайте цената в реално време на токените NEWT!

