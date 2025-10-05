Цената в реално време на Newton Protocol днес е 0.2065 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за NEWT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на NEWT в MEXC сега.Цената в реално време на Newton Protocol днес е 0.2065 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за NEWT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на NEWT в MEXC сега.

Newton Protocol Лого

Newton Protocol цена(NEWT)

Newton Protocol (NEWT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:29:25 (UTC+8)

Информация за цената за Newton Protocol (NEWT) (USD)

Цената в реално време за Newton Protocol (NEWT) е$ 0.2065. През последните 24 часа NEWT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.1978 до най-висока стойност $ 0.2094, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NEWT е $ 0.83373560557428, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.18424447847964207.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NEWT има промяна от -1.06% за последния час, +3.56% за 24 часа и +2.48% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Newton Protocol (NEWT)

Текущата пазарна капитализация на Newton Protocol е $ 44.40M, като 24-часовият обем на търговията е $ 447.21K. Циркулиращото предлагане на NEWT е 215.00M, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 206.50M.

История на цените за Newton Protocol (NEWT) USD

Проследете промените в цените за Newton Protocol днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.007099+3.56%
30 дни$ -0.0532-20.49%
60 дни$ -0.1331-39.20%
90 дни$ -0.1183-36.43%
Newton Protocol Промяна на цената днес

Днес NEWT регистрира промяна от $ +0.007099 (+3.56%), отразяваща последната му пазарна активност.

Newton Protocol 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.0532 (-20.49%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Newton Protocol 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни NEWT отбеляза промяна на $ -0.1331 (-39.20%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Newton Protocol 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.1183 (-36.43%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Newton Protocol (NEWT) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Newton Protocol сега.

Какво е Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Newton Protocol инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете NEWT наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Newton Protocol в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Newton Protocol купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Newton Protocol (USD)

Колко ще струва Newton Protocol (NEWT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Newton Protocol (NEWT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Newton Protocol.

Проверете прогнозата за цената за Newton Protocol сега!

Токеномика на Newton Protocol (NEWT)

Разбирането на токеномиката на Newton Protocol (NEWT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените NEWT сега!

Как да купя Newton Protocol (NEWT)

Търсите как да купите Newton Protocol? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Newton Protocol от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

NEWT към местни валути

Newton Protocol ресурс

За по-задълбочено разбиране на Newton Protocol, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Newton Protocol
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Newton Protocol

Колко струва Newton Protocol (NEWT) днес?
Цената в реално време на NEWT в USD е 0.2065 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на NEWT към USD?
Текущата цена на NEWT към USD е $ 0.2065. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Newton Protocol?
Пазарната капитализация за NEWT е $ 44.40M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на NEWT?
Циркулиращото предлагане на NEWT е 215.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на NEWT?
NEWT постигна ATH цена от 0.83373560557428 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на NEWT?
NEWT достигна ATL цена от 0.18424447847964207 USD.
Какъв е обемът на търговията на NEWT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за NEWT е $ 447.21K USD.
Ще се повиши ли NEWT тази година?
NEWT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за NEWT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:29:25 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

