Информация за NEWM (NEWM) NEWMs mission is to create a music ecosystem that prioritizes the interests and aspirations of both musicians and their dedicated fanbase, fostering a vibrant and sustainable music industry for all. We empower artists by fractionalizing music rights with NFTs, enabling them to trade these digital assets within their community, thereby giving them more control over their creative work. By also including music distribution and royalty collection in our product we created a one-stop-shop solution, which solves bottlenecks of bringing RWAs on-chain. Официален уебсайт: https://newm.io Бяла книга: https://newm.io/whitepaper Изследовател на блокове: https://cardanoscan.io/token/682fe60c9918842b3323c43b5144bc3d52a23bd2fb81345560d73f634e45574d Купете NEWM сега!

Токеномика и анализ на цената за NEWM (NEWM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NEWM (NEWM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 9.74B $ 9.74B $ 9.74B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Рекорд за всички времена: $ 0.00306 $ 0.00306 $ 0.00306 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000212896807203877 $ 0.000212896807203877 $ 0.000212896807203877 Текуща цена: $ 0.0002817 $ 0.0002817 $ 0.0002817 Научете повече за цената на NEWM (NEWM)

Токеномика на NEWM (NEWM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NEWM (NEWM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NEWM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NEWM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NEWM, разгледайте цената в реално време на токените NEWM!

История на цените на NEWM (NEWM) Анализирането на историята на цените на NEWM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NEWM сега!

Прогноза за цената за NEWM Искате ли да знаете какъв път може да поеме NEWM? Нашата страница за прогноза за цената NEWM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NEWM сега!

