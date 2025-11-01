БорсаDEX+
Цената в реално време на Fortune Room днес е 0.00000000000000000000224 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за NEWFRT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на NEWFRT в MEXC сега.

Повече за NEWFRT

NEWFRTценова информация

Какво представлява NEWFRT

Токеномика на NEWFRT

NEWFRT ценова прогноза

NEWFRT История

Ръководство за закупуване за NEWFRT

Конвертор на валута NEWFRT във фиат

NEWFRT спот

Fortune Room Лого

Fortune Room цена(NEWFRT)

1 NEWFRT към USD - цена в реално време:

$0.00000000000000000000224
$0.00000000000000000000224$0.00000000000000000000224
+14.87%1D
USD
Fortune Room (NEWFRT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:04:57 (UTC+8)

Информация за цената за Fortune Room (NEWFRT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00000000000000000000111
$ 0.00000000000000000000111$ 0.00000000000000000000111
24-часов нисък
$ 0.00000000000000000001183
$ 0.00000000000000000001183$ 0.00000000000000000001183
24-часов висок

$ 0.00000000000000000000111
$ 0.00000000000000000000111$ 0.00000000000000000000111

$ 0.00000000000000000001183
$ 0.00000000000000000001183$ 0.00000000000000000001183

--
----

--
----

-7.06%

+14.87%

-100.00%

-100.00%

Цената в реално време за Fortune Room (NEWFRT) е$ 0.00000000000000000000224. През последните 24 часа NEWFRT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000000000000000000111 до най-висока стойност $ 0.00000000000000000001183, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NEWFRT е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NEWFRT има промяна от -7.06% за последния час, +14.87% за 24 часа и -100.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Fortune Room (NEWFRT)

--
----

$ 77.24K
$ 77.24K$ 77.24K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Текущата пазарна капитализация на Fortune Room е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 77.24K. Циркулиращото предлагане на NEWFRT е --, като общото предлагане е --. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е --.

История на цените за Fortune Room (NEWFRT) USD

Проследете промените в цените за Fortune Room днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00000000000000000000029+14.87%
30 дни$ -0.00000000029999999999776-100.00%
60 дни$ -0.00007999999999999999776-100.00%
90 дни$ -0.00007999999999999999776-100.00%
Fortune Room Промяна на цената днес

Днес NEWFRT регистрира промяна от $ +0.00000000000000000000029 (+14.87%), отразяваща последната му пазарна активност.

Fortune Room 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00000000029999999999776 (-100.00%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Fortune Room 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни NEWFRT отбеляза промяна на $ -0.00007999999999999999776 (-100.00%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Fortune Room 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.00007999999999999999776 (-100.00%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Fortune Room (NEWFRT) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Fortune Room сега.

Какво е Fortune Room (NEWFRT)

NEWFRT is the utility token for the Fortune Room game. It is used for participating in games, earning rewards, and future governance.

Fortune Room се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Fortune Room инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете NEWFRT наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Fortune Room в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Fortune Room купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Fortune Room (USD)

Колко ще струва Fortune Room (NEWFRT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Fortune Room (NEWFRT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Fortune Room.

Проверете прогнозата за цената за Fortune Room сега!

Токеномика на Fortune Room (NEWFRT)

Разбирането на токеномиката на Fortune Room (NEWFRT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените NEWFRT сега!

Как да купя Fortune Room (NEWFRT)

Търсите как да купите Fortune Room? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Fortune Room от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Fortune Room ресурс

За по-задълбочено разбиране на Fortune Room, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Fortune Room

Колко струва Fortune Room (NEWFRT) днес?
Цената в реално време на NEWFRT в USD е 0.00000000000000000000224 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на NEWFRT към USD?
Текущата цена на NEWFRT към USD е $ 0.00000000000000000000224. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Fortune Room?
Пазарната капитализация за NEWFRT е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на NEWFRT?
Циркулиращото предлагане на NEWFRT е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на NEWFRT?
NEWFRT постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на NEWFRT?
NEWFRT достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на NEWFRT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за NEWFRT е $ 77.24K USD.
Ще се повиши ли NEWFRT тази година?
NEWFRT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за NEWFRT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:04:57 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Fortune Room (NEWFRT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

