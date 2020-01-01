Токеномика на NeuroWeb AI (NEURO) Открийте ключова информация за NeuroWeb AI (NEURO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NeuroWeb AI (NEURO) NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate. Официален уебсайт: https://neuroweb.ai/ Бяла книга: https://docs.neuroweb.ai/neuro-token Изследовател на блокове: https://neuroweb.subscan.io/ Купете NEURO сега!

Токеномика и анализ на цената за NeuroWeb AI (NEURO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NeuroWeb AI (NEURO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.26M $ 17.26M $ 17.26M Рекорд за всички времена: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01079394860652428 $ 0.01079394860652428 $ 0.01079394860652428 Текуща цена: $ 0.01726 $ 0.01726 $ 0.01726 Научете повече за цената на NeuroWeb AI (NEURO)

Токеномика на NeuroWeb AI (NEURO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NeuroWeb AI (NEURO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NEURO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NEURO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NEURO, разгледайте цената в реално време на токените NEURO!

История на цените на NeuroWeb AI (NEURO) Анализирането на историята на цените на NEURO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NEURO сега!

Прогноза за цената за NEURO Искате ли да знаете какъв път може да поеме NEURO? Нашата страница за прогноза за цената NEURO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NEURO сега!

