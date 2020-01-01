Токеномика на NEOT (NEOTECH) Открийте ключова информация за NEOT (NEOTECH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NEOT (NEOTECH) NeoTech leverages Smart City Technologies to scan and digitize physical structures, creating precise 3D models and point-cloud data. Through advanced AI Mapping, NeoTech crafts digital twins and immersive virtual experiences that redefine urban planning, game development, and more. By integrating blockchain technology, NeoTech bridges the gap between physical and digital ownership, enabling individuals and organizations to own and interact with environments and properties digitally like never before. Официален уебсайт: https://www.neotechai.com/ Бяла книга: https://neotechai.gitbook.io/neotechai Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xd0e6d04c2f105344860d07912a857ad21204fc97 Купете NEOTECH сега!

Токеномика и анализ на цената за NEOT (NEOTECH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NEOT (NEOTECH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 71.50K $ 71.50K $ 71.50K Рекорд за всички времена: $ 0.04439 $ 0.04439 $ 0.04439 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00035377546828945 $ 0.00035377546828945 $ 0.00035377546828945 Текуща цена: $ 0.000286 $ 0.000286 $ 0.000286 Научете повече за цената на NEOT (NEOTECH)

Токеномика на NEOT (NEOTECH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NEOT (NEOTECH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NEOTECH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NEOTECH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NEOTECH, разгледайте цената в реално време на токените NEOTECH!

