Токеномика на Neon EVM (NEON) Открийте ключова информация за Neon EVM (NEON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Neon EVM (NEON) Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base. Официален уебсайт: https://neonevm.org/ Бяла книга: https://neonevm.org/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/NeonTjSjsuo3rexg9o6vHuMXw62f9V7zvmu8M8Zut44 Купете NEON сега!

Токеномика и анализ на цената за Neon EVM (NEON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Neon EVM (NEON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 21.91M $ 21.91M $ 21.91M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 239.47M $ 239.47M $ 239.47M FDV (оценка при пълна реализация): $ 91.48M $ 91.48M $ 91.48M Рекорд за всички времена: $ 0.5539 $ 0.5539 $ 0.5539 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.05373474191452677 $ 0.05373474191452677 $ 0.05373474191452677 Текуща цена: $ 0.09148 $ 0.09148 $ 0.09148 Научете повече за цената на Neon EVM (NEON)

Токеномика на Neon EVM (NEON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Neon EVM (NEON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NEON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NEON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NEON, разгледайте цената в реално време на токените NEON!

Как да купя NEON Интересувате се да добавите Neon EVM (NEON) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NEON, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате NEON в MEXC сега!

История на цените на Neon EVM (NEON) Анализирането на историята на цените на NEON помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NEON сега!

Прогноза за цената за NEON Искате ли да знаете какъв път може да поеме NEON? Нашата страница за прогноза за цената NEON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NEON сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!