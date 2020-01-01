Токеномика на NEIRO ETH (NEIROETH) Открийте ключова информация за NEIRO ETH (NEIROETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NEIRO ETH (NEIROETH) NEIRO ETH is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is NEIROETH. Официален уебсайт: https://Neirocoin.com Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xee2a03aa6dacf51c18679c516ad5283d8e7c2637?__cf_chl_rt_tk=uxDhbrWnV3BoYJiotpxyxTz9p7BfWRFeB9Mpxo3NJBk-1722196764-0.0.1.1-4159 Купете NEIROETH сега!

Токеномика и анализ на цената за NEIRO ETH (NEIROETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NEIRO ETH (NEIROETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 131.00M $ 131.00M $ 131.00M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 131.00M $ 131.00M $ 131.00M Рекорд за всички времена: $ 0.296 $ 0.296 $ 0.296 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003297134910793924 $ 0.003297134910793924 $ 0.003297134910793924 Текуща цена: $ 0.131 $ 0.131 $ 0.131 Научете повече за цената на NEIRO ETH (NEIROETH)

Токеномика на NEIRO ETH (NEIROETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NEIRO ETH (NEIROETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NEIROETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NEIROETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NEIROETH, разгледайте цената в реално време на токените NEIROETH!

Как да купя NEIROETH Интересувате се да добавите NEIRO ETH (NEIROETH) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NEIROETH, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате NEIROETH в MEXC сега!

История на цените на NEIRO ETH (NEIROETH) Анализирането на историята на цените на NEIROETH помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NEIROETH сега!

Прогноза за цената за NEIROETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме NEIROETH? Нашата страница за прогноза за цената NEIROETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NEIROETH сега!

