Информация за First Neiro on ETH (NEIROCTO) Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon. Официален уебсайт: https://www.neiroeth.io/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/FkmodwcM4YULTKLNMo7VHs4HLPvm8iBVLJHTj9YhMr9h Купете NEIROCTO сега!

Токеномика и анализ на цената за First Neiro on ETH (NEIROCTO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за First Neiro on ETH (NEIROCTO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 171.08M $ 171.08M $ 171.08M Общо предлагане: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Циркулиращо предлагане: $ 420.68B $ 420.68B $ 420.68B FDV (оценка при пълна реализация): $ 171.08M $ 171.08M $ 171.08M Рекорд за всички времена: $ 0.00310081 $ 0.00310081 $ 0.00310081 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 $ 0.000002433929875167 Текуща цена: $ 0.00040666 $ 0.00040666 $ 0.00040666 Научете повече за цената на First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Токеномика на First Neiro on ETH (NEIROCTO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на First Neiro on ETH (NEIROCTO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NEIROCTO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NEIROCTO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NEIROCTO, разгледайте цената в реално време на токените NEIROCTO!

Как да купя NEIROCTO Интересувате се да добавите First Neiro on ETH (NEIROCTO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NEIROCTO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате NEIROCTO в MEXC сега!

История на цените на First Neiro on ETH (NEIROCTO) Анализирането на историята на цените на NEIROCTO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NEIROCTO сега!

Прогноза за цената за NEIROCTO Искате ли да знаете какъв път може да поеме NEIROCTO? Нашата страница за прогноза за цената NEIROCTO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NEIROCTO сега!

