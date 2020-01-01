Токеномика на Neurashi (NEI) Открийте ключова информация за Neurashi (NEI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Neurashi (NEI) Neurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity. Официален уебсайт: https://neurashi.com/ Бяла книга: https://neurashi.com/whitepaper/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/FrQNn7xSTQWdv3SC8stZfT76QeWgvFWVQtCJhdGVjHJK Купете NEI сега!

Токеномика и анализ на цената за Neurashi (NEI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Neurashi (NEI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 454.68K $ 454.68K $ 454.68K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 274.73M $ 274.73M $ 274.73M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Рекорд за всички времена: $ 0.03864 $ 0.03864 $ 0.03864 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001392951750125191 $ 0.001392951750125191 $ 0.001392951750125191 Текуща цена: $ 0.001655 $ 0.001655 $ 0.001655 Научете повече за цената на Neurashi (NEI)

Токеномика на Neurashi (NEI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Neurashi (NEI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NEI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NEI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NEI, разгледайте цената в реално време на токените NEI!

Как да купя NEI Интересувате се да добавите Neurashi (NEI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NEI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате NEI в MEXC сега!

История на цените на Neurashi (NEI) Анализирането на историята на цените на NEI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NEI сега!

Прогноза за цената за NEI Искате ли да знаете какъв път може да поеме NEI? Нашата страница за прогноза за цената NEI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NEI сега!

