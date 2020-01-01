Токеномика на Nigella Diamond Club (NDC) Открийте ключова информация за Nigella Diamond Club (NDC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nigella Diamond Club (NDC) Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals. Официален уебсайт: https://ndc.nigella.io Бяла книга: https://ndc.nigella.io/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://explorer.nigella.io/token/0x18D9d3D909820C3967474a484076a60A40fa48a4 Купете NDC сега!

Токеномика и анализ на цената за Nigella Diamond Club (NDC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nigella Diamond Club (NDC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 55.18K $ 55.18K $ 55.18K Общо предлагане: $ 88.00M $ 88.00M $ 88.00M Циркулиращо предлагане: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M FDV (оценка при пълна реализация): $ 660.00K $ 660.00K $ 660.00K Рекорд за всички времена: $ 1.746 $ 1.746 $ 1.746 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001097267523913 $ 0.00001097267523913 $ 0.00001097267523913 Текуща цена: $ 0.0075 $ 0.0075 $ 0.0075 Научете повече за цената на Nigella Diamond Club (NDC)

Токеномика на Nigella Diamond Club (NDC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nigella Diamond Club (NDC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NDC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NDC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NDC, разгледайте цената в реално време на токените NDC!

Как да купя NDC Интересувате се да добавите Nigella Diamond Club (NDC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NDC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате NDC в MEXC сега!

История на цените на Nigella Diamond Club (NDC) Анализирането на историята на цените на NDC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NDC сега!

Прогноза за цената за NDC Искате ли да знаете какъв път може да поеме NDC? Нашата страница за прогноза за цената NDC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NDC сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!