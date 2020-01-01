Токеномика на NAWS.AI (NAWS) Открийте ключова информация за NAWS.AI (NAWS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NAWS.AI (NAWS) NAWS is a no-code platform for users to sell Web2, Web3 content, and DePIN vouchers. The P2P Crypto Payment system uses DEX AI aggregators for secure, low-cost payments, allowing users to choose tokens for transactions. Foundations and projects can onboard their tokens to grow their ecosystems. NAWS Quest rewards user activity with points convertible to tokens. NAWS tokens are used for content purchases, reducing transaction fees and subscriptions. As market share grows, token supply decreases. Liquidity pools with partner coins enhance liquidity and expand NAWS' influence in the crypto market. Официален уебсайт: NAWS.AI Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/17Tenv4GwnRvx0PQaXm-q25NJp_EhIAg4/view?usp=sharing Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x726a54e04f394b6e44e58a2d7cb0fec61361d10e Купете NAWS сега!

Токеномика и анализ на цената за NAWS.AI (NAWS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NAWS.AI (NAWS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Рекорд за всички времена: $ 0.002701 $ 0.002701 $ 0.002701 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000080572106903211 $ 0.000080572106903211 $ 0.000080572106903211 Текуща цена: $ 0.00023304 $ 0.00023304 $ 0.00023304 Научете повече за цената на NAWS.AI (NAWS)

Токеномика на NAWS.AI (NAWS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NAWS.AI (NAWS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NAWS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NAWS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NAWS, разгледайте цената в реално време на токените NAWS!

Как да купя NAWS Интересувате се да добавите NAWS.AI (NAWS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NAWS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате NAWS в MEXC сега!

История на цените на NAWS.AI (NAWS) Анализирането на историята на цените на NAWS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NAWS сега!

Прогноза за цената за NAWS Искате ли да знаете какъв път може да поеме NAWS? Нашата страница за прогноза за цената NAWS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NAWS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!