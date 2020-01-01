Токеномика на NAVI Protocol (NAVX) Открийте ключова информация за NAVI Protocol (NAVX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NAVI Protocol (NAVX) NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch. Официален уебсайт: https://www.naviprotocol.io/ Бяла книга: https://naviprotocol.gitbook.io/navi-protocol-developer-docs/ Изследовател на блокове: https://suivision.xyz/coin/0xa99b8952d4f7d947ea77fe0ecdcc9e5fc0bcab2841d6e2a5aa00c3044e5544b5::navx::NAVX Купете NAVX сега!

Токеномика и анализ на цената за NAVI Protocol (NAVX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NAVI Protocol (NAVX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 36.84M $ 36.84M $ 36.84M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 589.46M $ 589.46M $ 589.46M FDV (оценка при пълна реализация): $ 62.50M $ 62.50M $ 62.50M Рекорд за всички времена: $ 0.2849 $ 0.2849 $ 0.2849 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.029139384042176107 $ 0.029139384042176107 $ 0.029139384042176107 Текуща цена: $ 0.0625 $ 0.0625 $ 0.0625 Научете повече за цената на NAVI Protocol (NAVX)

Токеномика на NAVI Protocol (NAVX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NAVI Protocol (NAVX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NAVX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NAVX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NAVX, разгледайте цената в реално време на токените NAVX!

История на цените на NAVI Protocol (NAVX) Анализирането на историята на цените на NAVX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NAVX сега!

Прогноза за цената за NAVX Искате ли да знаете какъв път може да поеме NAVX? Нашата страница за прогноза за цената NAVX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NAVX сега!

