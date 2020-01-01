Токеномика на Atlas Navi (NAVI) Открийте ключова информация за Atlas Navi (NAVI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Atlas Navi (NAVI) Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices. Официален уебсайт: https://www.atlasnavi.com/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1BKXagl3J7g7oU7c6wJnJs9Ypy81_Z3bd/view Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xFc1C93a2507975E98b9d0E9260Ded61A00152BF1 Купете NAVI сега!

Токеномика и анализ на цената за Atlas Navi (NAVI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Atlas Navi (NAVI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.69M $ 5.69M $ 5.69M Общо предлагане: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Циркулиращо предлагане: $ 161.71M $ 161.71M $ 161.71M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.56M $ 10.56M $ 10.56M Рекорд за всички времена: $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.014185779862416587 $ 0.014185779862416587 $ 0.014185779862416587 Текуща цена: $ 0.0352 $ 0.0352 $ 0.0352 Научете повече за цената на Atlas Navi (NAVI)

Токеномика на Atlas Navi (NAVI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Atlas Navi (NAVI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NAVI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NAVI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NAVI, разгледайте цената в реално време на токените NAVI!

Как да купя NAVI Интересувате се да добавите Atlas Navi (NAVI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NAVI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате NAVI в MEXC сега!

История на цените на Atlas Navi (NAVI) Анализирането на историята на цените на NAVI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NAVI сега!

Прогноза за цената за NAVI Искате ли да знаете какъв път може да поеме NAVI? Нашата страница за прогноза за цената NAVI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NAVI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!