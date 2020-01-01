Токеномика на NATIX Network (NATIX) Открийте ключова информация за NATIX Network (NATIX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NATIX Network (NATIX) NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally. Официален уебсайт: https://www.natix.network/ Бяла книга: https://docs.natix.network/whitepaper Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/FRySi8LPkuByB7VPSCCggxpewFUeeJiwEGRKKuhwpKcX Купете NATIX сега!

Токеномика и анализ на цената за NATIX Network (NATIX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NATIX Network (NATIX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.39M $ 13.39M $ 13.39M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 16.13B $ 16.13B $ 16.13B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.00223 $ 0.00223 $ 0.00223 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 Текуща цена: $ 0.00083 $ 0.00083 $ 0.00083 Научете повече за цената на NATIX Network (NATIX)

Токеномика на NATIX Network (NATIX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NATIX Network (NATIX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NATIX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NATIX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NATIX, разгледайте цената в реално време на токените NATIX!

