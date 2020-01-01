Токеномика на Napoli Fan Token (NAP) Открийте ключова информация за Napoli Fan Token (NAP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Napoli Fan Token (NAP) The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences. Официален уебсайт: https://www.socios.com/ssc-napoli-what-is-a-fan-token/ Изследовател на блокове: https://chiliscan.com/token/0xbe7f1ebb1fd6246844e093b04991ae0e66d12c77 Купете NAP сега!

Токеномика и анализ на цената за Napoli Fan Token (NAP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Napoli Fan Token (NAP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.09M $ 7.09M $ 7.09M Рекорд за всички времена: $ 12.409 $ 12.409 $ 12.409 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.43330404301464787 $ 0.43330404301464787 $ 0.43330404301464787 Текуща цена: $ 0.7089 $ 0.7089 $ 0.7089 Научете повече за цената на Napoli Fan Token (NAP)

Токеномика на Napoli Fan Token (NAP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Napoli Fan Token (NAP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NAP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NAP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NAP, разгледайте цената в реално време на токените NAP!

