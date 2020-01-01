Токеномика на Nakamoto Games (NAKA) Открийте ключова информация за Nakamoto Games (NAKA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nakamoto Games (NAKA) Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income. Официален уебсайт: https://www.nakamoto.games/ Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0x311434160d7537be358930def317afb606c0d737 Купете NAKA сега!

Токеномика и анализ на цената за Nakamoto Games (NAKA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nakamoto Games (NAKA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 42.56M $ 42.56M $ 42.56M Общо предлагане: $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M Циркулиращо предлагане: $ 105.76M $ 105.76M $ 105.76M FDV (оценка при пълна реализация): $ 72.43M $ 72.43M $ 72.43M Рекорд за всички времена: $ 3.44 $ 3.44 $ 3.44 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.4024 $ 0.4024 $ 0.4024 Научете повече за цената на Nakamoto Games (NAKA)

Токеномика на Nakamoto Games (NAKA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nakamoto Games (NAKA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NAKA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NAKA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NAKA, разгледайте цената в реално време на токените NAKA!

История на цените на Nakamoto Games (NAKA) Анализирането на историята на цените на NAKA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NAKA сега!

Прогноза за цената за NAKA Искате ли да знаете какъв път може да поеме NAKA? Нашата страница за прогноза за цената NAKA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NAKA сега!

