Токеномика на Nuklai (NAI) Открийте ключова информация за Nuklai (NAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nuklai (NAI) Nuklai is a collaborative data sharing network that allows organizations and individuals to thrive in next-generation data economies facilitating the rapidly increasing need of data to empower the next era of AI. Официален уебсайт: https://www.nukl.ai/ Бяла книга: https://docs.nukl.ai/ Изследовател на блокове: https://snowscan.xyz/token/0x5ac34c53a04b9aaa0bf047e7291fb4e8a48f2a18 Купете NAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Nuklai (NAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nuklai (NAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 9.55B $ 9.55B $ 9.55B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.11M $ 17.11M $ 17.11M Рекорд за всички времена: $ 0.076 $ 0.076 $ 0.076 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001363821954259033 $ 0.001363821954259033 $ 0.001363821954259033 Текуща цена: $ 0.001791 $ 0.001791 $ 0.001791 Научете повече за цената на Nuklai (NAI)

Токеномика на Nuklai (NAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nuklai (NAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NAI, разгледайте цената в реално време на токените NAI!

Как да купя NAI Интересувате се да добавите Nuklai (NAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате NAI в MEXC сега!

История на цените на Nuklai (NAI) Анализирането на историята на цените на NAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NAI сега!

Прогноза за цената за NAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме NAI? Нашата страница за прогноза за цената NAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NAI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!