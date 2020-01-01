Токеномика на Nabox (NABOX) Открийте ключова информация за Nabox (NABOX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nabox (NABOX) Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure. Официален уебсайт: https://nabox.io Бяла книга: https://nabox.gitbook.io/naboxwallet/v/english/ Изследовател на блокове: https://nulscan.io/

Токеномика и анализ на цената за Nabox (NABOX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nabox (NABOX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 662.14K $ 662.14K $ 662.14K Общо предлагане: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Циркулиращо предлагане: $ 208.61B $ 208.61B $ 208.61B FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M Рекорд за всички времена: $ 0.0003789 $ 0.0003789 $ 0.0003789 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000001572508954823 $ 0.000001572508954823 $ 0.000001572508954823 Текуща цена: $ 0.000003174 $ 0.000003174 $ 0.000003174 Научете повече за цената на Nabox (NABOX)

Токеномика на Nabox (NABOX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nabox (NABOX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NABOX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NABOX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NABOX, разгледайте цената в реално време на токените NABOX!

Как да купя NABOX Интересувате се да добавите Nabox (NABOX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NABOX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Nabox (NABOX) Анализирането на историята на цените на NABOX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на NABOX сега!

Прогноза за цената за NABOX Искате ли да знаете какъв път може да поеме NABOX? Нашата страница за прогноза за цената NABOX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените NABOX сега!

