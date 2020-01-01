Токеномика на Mystery (MYSTERY) Открийте ключова информация за Mystery (MYSTERY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mystery (MYSTERY) Matt Furie's first publication, The Night Riders, features four unique characters: a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like creature. This wordless, dreamlike narrative follows these characters through a fantastical landscape. Due to the lack of any text in the book, there has been much speculation about the names of the characters. After extensive research, it has been revealed that the true name of the frog character is "Mystery," and the names of the other three main characters have also come to light. This discovery adds more fascinating details to the fantastical world of The Night Riders. Официален уебсайт: https://furies-mystery.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x64c5cbA9A1BfBD2A5faf601D91Beff2dCac2c974 Купете MYSTERY сега!

Токеномика и анализ на цената за Mystery (MYSTERY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mystery (MYSTERY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 991.15K $ 991.15K $ 991.15K Общо предлагане: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Циркулиращо предлагане: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (оценка при пълна реализация): $ 991.15K $ 991.15K $ 991.15K Рекорд за всички времена: $ 0.00000007767 $ 0.00000007767 $ 0.00000007767 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000835682667 $ 0.000000000835682667 $ 0.000000000835682667 Текуща цена: $ 0.000000002356 $ 0.000000002356 $ 0.000000002356 Научете повече за цената на Mystery (MYSTERY)

Токеномика на Mystery (MYSTERY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mystery (MYSTERY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MYSTERY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MYSTERY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MYSTERY, разгледайте цената в реално време на токените MYSTERY!

Как да купя MYSTERY Интересувате се да добавите Mystery (MYSTERY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MYSTERY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MYSTERY в MEXC сега!

История на цените на Mystery (MYSTERY) Анализирането на историята на цените на MYSTERY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MYSTERY сега!

Прогноза за цената за MYSTERY Искате ли да знаете какъв път може да поеме MYSTERY? Нашата страница за прогноза за цената MYSTERY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MYSTERY сега!

