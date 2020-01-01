Токеномика на Mysterium (MYST) Открийте ключова информация за Mysterium (MYST), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mysterium (MYST) Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux. Официален уебсайт: https://mysterium.network/ Бяла книга: https://mysterium.network/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x4Cf89ca06ad997bC732Dc876ed2A7F26a9E7f361 Купете MYST сега!

Токеномика и анализ на цената за Mysterium (MYST) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mysterium (MYST), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.75M $ 4.75M $ 4.75M Общо предлагане: $ 32.43M $ 32.43M $ 32.43M Циркулиращо предлагане: $ 20.03M $ 20.03M $ 20.03M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.69M $ 7.69M $ 7.69M Рекорд за всички времена: $ 0.4769 $ 0.4769 $ 0.4769 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0195606770677 $ 0.0195606770677 $ 0.0195606770677 Текуща цена: $ 0.2372 $ 0.2372 $ 0.2372 Научете повече за цената на Mysterium (MYST)

Токеномика на Mysterium (MYST): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mysterium (MYST) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MYST токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MYST токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MYST, разгледайте цената в реално време на токените MYST!

Как да купя MYST Интересувате се да добавите Mysterium (MYST) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MYST, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MYST в MEXC сега!

История на цените на Mysterium (MYST) Анализирането на историята на цените на MYST помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MYST сега!

Прогноза за цената за MYST Искате ли да знаете какъв път може да поеме MYST? Нашата страница за прогноза за цената MYST съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MYST сега!

