Токеномика на MACHINA (MXNA) Открийте ключова информация за MACHINA (MXNA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MACHINA (MXNA) Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world’s first blockchain game to support decentralized tournaments. The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios. Официален уебсайт: https://darkmachinegame.com Бяла книга: https://wp.meta-x.studio/dark-machine Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xf734f84E000Cc8B17ABEF6761A30a2FCc105A73f Купете MXNA сега!

Токеномика и анализ на цената за MACHINA (MXNA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MACHINA (MXNA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.35 $ 0.35 $ 0.35 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002128887593718385 $ 0.002128887593718385 $ 0.002128887593718385 Текуща цена: $ 0.003569 $ 0.003569 $ 0.003569 Научете повече за цената на MACHINA (MXNA)

Токеномика на MACHINA (MXNA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MACHINA (MXNA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MXNA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MXNA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MXNA, разгледайте цената в реално време на токените MXNA!

Как да купя MXNA Интересувате се да добавите MACHINA (MXNA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MXNA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MXNA в MEXC сега!

История на цените на MACHINA (MXNA) Анализирането на историята на цените на MXNA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MXNA сега!

Прогноза за цената за MXNA Искате ли да знаете какъв път може да поеме MXNA? Нашата страница за прогноза за цената MXNA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MXNA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!