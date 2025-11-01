БорсаDEX+
Цената в реално време на Mavryk Network днес е 0.0238 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MVRK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MVRK в MEXC сега.

Повече за MVRK

MVRKценова информация

Какво представлява MVRK

Бяла книга MVRK

Официален уебсайт на MVRK

Токеномика на MVRK

MVRK ценова прогноза

MVRK История

Ръководство за закупуване за MVRK

Конвертор на валута MVRK във фиат

MVRK спот

Mavryk Network Лого

Mavryk Network цена(MVRK)

1 MVRK към USD - цена в реално време:

USD
Mavryk Network (MVRK) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:04:29 (UTC+8)

Информация за цената за Mavryk Network (MVRK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
Цената в реално време за Mavryk Network (MVRK) е$ 0.0238. През последните 24 часа MVRK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0229 до най-висока стойност $ 0.0247, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MVRK е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MVRK има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и -41.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mavryk Network (MVRK)

--
----

$ 2.34K
$ 2.34K$ 2.34K

$ 23.80M
$ 23.80M$ 23.80M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MAVRYK

Текущата пазарна капитализация на Mavryk Network е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 2.34K. Циркулиращото предлагане на MVRK е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.80M.

История на цените за Mavryk Network (MVRK) USD

Проследете промените в цените за Mavryk Network днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 00.00%
30 дни$ -0.0442-65.00%
60 дни$ -0.0012-4.80%
90 дни$ -0.0012-4.80%
Mavryk Network Промяна на цената днес

Днес MVRK регистрира промяна от $ 0 (0.00%), отразяваща последната му пазарна активност.

Mavryk Network 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.0442 (-65.00%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Mavryk Network 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни MVRK отбеляза промяна на $ -0.0012 (-4.80%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Mavryk Network 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.0012 (-4.80%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Mavryk Network (MVRK) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Mavryk Network сега.

Какво е Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network is a next-generation Layer-1 blockchain powering the tokenization of over $10 billion in real-world assets (RWA), with its native token $MVRK at the core of the ecosystem.

Mavryk Network се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Mavryk Network инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете MVRK наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Mavryk Network в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Mavryk Network купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Mavryk Network (USD)

Колко ще струва Mavryk Network (MVRK) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Mavryk Network (MVRK) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Mavryk Network.

Проверете прогнозата за цената за Mavryk Network сега!

Токеномика на Mavryk Network (MVRK)

Разбирането на токеномиката на Mavryk Network (MVRK) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MVRK сега!

Как да купя Mavryk Network (MVRK)

Търсите как да купите Mavryk Network? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Mavryk Network от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

MVRK към местни валути

1 Mavryk Network(MVRK) към VND
626.297
1 Mavryk Network(MVRK) към AUD
A$0.036176
1 Mavryk Network(MVRK) към GBP
0.018088
1 Mavryk Network(MVRK) към EUR
0.020468
1 Mavryk Network(MVRK) към USD
$0.0238
1 Mavryk Network(MVRK) към MYR
RM0.099722
1 Mavryk Network(MVRK) към TRY
1.00079
1 Mavryk Network(MVRK) към JPY
¥3.6652
1 Mavryk Network(MVRK) към ARS
ARS$34.492626
1 Mavryk Network(MVRK) към RUB
1.92304
1 Mavryk Network(MVRK) към INR
2.11344
1 Mavryk Network(MVRK) към IDR
Rp396.666508
1 Mavryk Network(MVRK) към PHP
1.397298
1 Mavryk Network(MVRK) към EGP
￡E.1.124074
1 Mavryk Network(MVRK) към BRL
R$0.127806
1 Mavryk Network(MVRK) към CAD
C$0.03332
1 Mavryk Network(MVRK) към BDT
2.911216
1 Mavryk Network(MVRK) към NGN
34.442646
1 Mavryk Network(MVRK) към COP
$91.8918
1 Mavryk Network(MVRK) към ZAR
R.0.412454
1 Mavryk Network(MVRK) към UAH
0.99841
1 Mavryk Network(MVRK) към TZS
T.Sh.58.62059
1 Mavryk Network(MVRK) към VES
Bs5.2598
1 Mavryk Network(MVRK) към CLP
$22.4196
1 Mavryk Network(MVRK) към PKR
Rs6.685182
1 Mavryk Network(MVRK) към KZT
12.612572
1 Mavryk Network(MVRK) към THB
฿0.771358
1 Mavryk Network(MVRK) към TWD
NT$0.732088
1 Mavryk Network(MVRK) към AED
د.إ0.087346
1 Mavryk Network(MVRK) към CHF
Fr0.01904
1 Mavryk Network(MVRK) към HKD
HK$0.184926
1 Mavryk Network(MVRK) към AMD
֏9.10826
1 Mavryk Network(MVRK) към MAD
.د.م0.22015
1 Mavryk Network(MVRK) към MXN
$0.441728
1 Mavryk Network(MVRK) към SAR
ريال0.08925
1 Mavryk Network(MVRK) към ETB
Br3.670436
1 Mavryk Network(MVRK) към KES
KSh3.074722
1 Mavryk Network(MVRK) към JOD
د.أ0.0168742
1 Mavryk Network(MVRK) към PLN
0.087822
1 Mavryk Network(MVRK) към RON
лв0.10472
1 Mavryk Network(MVRK) към SEK
kr0.225862
1 Mavryk Network(MVRK) към BGN
лв0.040222
1 Mavryk Network(MVRK) към HUF
Ft8.005368
1 Mavryk Network(MVRK) към CZK
0.50218
1 Mavryk Network(MVRK) към KWD
د.ك0.0072828
1 Mavryk Network(MVRK) към ILS
0.07735
1 Mavryk Network(MVRK) към BOB
Bs0.164458
1 Mavryk Network(MVRK) към AZN
0.04046
1 Mavryk Network(MVRK) към TJS
SM0.219198
1 Mavryk Network(MVRK) към GEL
0.064498
1 Mavryk Network(MVRK) към AOA
Kz21.814842
1 Mavryk Network(MVRK) към BHD
.د.ب0.0089488
1 Mavryk Network(MVRK) към BMD
$0.0238
1 Mavryk Network(MVRK) към DKK
kr0.153986
1 Mavryk Network(MVRK) към HNL
L0.626416
1 Mavryk Network(MVRK) към MUR
1.088612
1 Mavryk Network(MVRK) към NAD
$0.411264
1 Mavryk Network(MVRK) към NOK
kr0.240856
1 Mavryk Network(MVRK) към NZD
$0.041412
1 Mavryk Network(MVRK) към PAB
B/.0.0238
1 Mavryk Network(MVRK) към PGK
K0.100198
1 Mavryk Network(MVRK) към QAR
ر.ق0.086632
1 Mavryk Network(MVRK) към RSD
дин.2.418556
1 Mavryk Network(MVRK) към UZS
soʻm286.746922
1 Mavryk Network(MVRK) към ALL
L1.994678
1 Mavryk Network(MVRK) към ANG
ƒ0.042602
1 Mavryk Network(MVRK) към AWG
ƒ0.042602
1 Mavryk Network(MVRK) към BBD
$0.0476
1 Mavryk Network(MVRK) към BAM
KM0.039984
1 Mavryk Network(MVRK) към BIF
Fr70.4004
1 Mavryk Network(MVRK) към BND
$0.03094
1 Mavryk Network(MVRK) към BSD
$0.0238
1 Mavryk Network(MVRK) към JMD
$3.823708
1 Mavryk Network(MVRK) към KHR
95.582228
1 Mavryk Network(MVRK) към KMF
Fr10.1388
1 Mavryk Network(MVRK) към LAK
517.391294
1 Mavryk Network(MVRK) към LKR
රු7.253764
1 Mavryk Network(MVRK) към MDL
L0.40222
1 Mavryk Network(MVRK) към MGA
Ar107.2071
1 Mavryk Network(MVRK) към MOP
P0.190638
1 Mavryk Network(MVRK) към MVR
0.36414
1 Mavryk Network(MVRK) към MWK
MK41.319418
1 Mavryk Network(MVRK) към MZN
MT1.52082
1 Mavryk Network(MVRK) към NPR
रु3.379124
1 Mavryk Network(MVRK) към PYG
168.7896
1 Mavryk Network(MVRK) към RWF
Fr34.5814
1 Mavryk Network(MVRK) към SBD
$0.195874
1 Mavryk Network(MVRK) към SCR
0.330344
1 Mavryk Network(MVRK) към SRD
$0.9163
1 Mavryk Network(MVRK) към SVC
$0.20825
1 Mavryk Network(MVRK) към SZL
L0.41293
1 Mavryk Network(MVRK) към TMT
m0.0833
1 Mavryk Network(MVRK) към TND
د.ت0.0699006
1 Mavryk Network(MVRK) към TTD
$0.161126
1 Mavryk Network(MVRK) към UGX
Sh82.9192
1 Mavryk Network(MVRK) към XAF
Fr13.5184
1 Mavryk Network(MVRK) към XCD
$0.06426
1 Mavryk Network(MVRK) към XOF
Fr13.5184
1 Mavryk Network(MVRK) към XPF
Fr2.4514
1 Mavryk Network(MVRK) към BWP
P0.319872
1 Mavryk Network(MVRK) към BZD
$0.047838
1 Mavryk Network(MVRK) към CVE
$2.267902
1 Mavryk Network(MVRK) към DJF
Fr4.2364
1 Mavryk Network(MVRK) към DOP
$1.525342
1 Mavryk Network(MVRK) към DZD
د.ج3.093286
1 Mavryk Network(MVRK) към FJD
$0.053788
1 Mavryk Network(MVRK) към GNF
Fr206.941
1 Mavryk Network(MVRK) към GTQ
Q0.182546
1 Mavryk Network(MVRK) към GYD
$4.984196
1 Mavryk Network(MVRK) към ISK
kr2.975

Mavryk Network ресурс

За по-задълбочено разбиране на Mavryk Network, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Mavryk Network
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Mavryk Network

Колко струва Mavryk Network (MVRK) днес?
Цената в реално време на MVRK в USD е 0.0238 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MVRK към USD?
Текущата цена на MVRK към USD е $ 0.0238. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Mavryk Network?
Пазарната капитализация за MVRK е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MVRK?
Циркулиращото предлагане на MVRK е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MVRK?
MVRK постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MVRK?
MVRK достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на MVRK?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MVRK е $ 2.34K USD.
Ще се повиши ли MVRK тази година?
MVRK може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MVRK за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:04:29 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Mavryk Network (MVRK)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор MVRK-към-USD

Сума

MVRK
MVRK
USD
USD

1 MVRK = 0.0238 USD

MVRK/USDT
$0.0238
0.00%

MVRK/USDT
$0.0238
$0.0238$0.0238
0.00%

