Токеномика на MVL (MVL) Открийте ключова информация за MVL (MVL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за MVL (MVL) We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem. Официален уебсайт: http://mvlchain.io Бяла книга: https://docs.mvlchain.io/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xa849eaae994fb86afa73382e9bd88c2b6b18dc71

Токеномика и анализ на цената за MVL (MVL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MVL (MVL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 89.00M $ 89.00M $ 89.00M Общо предлагане: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Циркулиращо предлагане: $ 27.05B $ 27.05B $ 27.05B FDV (оценка при пълна реализация): $ 98.70M $ 98.70M $ 98.70M Рекорд за всички времена: $ 0.0142 $ 0.0142 $ 0.0142 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000161802782004 $ 0.000161802782004 $ 0.000161802782004 Текуща цена: $ 0.00329 $ 0.00329 $ 0.00329 Научете повече за цената на MVL (MVL)

Токеномика на MVL (MVL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MVL (MVL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MVL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MVL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MVL, разгледайте цената в реално време на токените MVL!

Как да купя MVL Интересувате се да добавите MVL (MVL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MVL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на MVL (MVL) Анализирането на историята на цените на MVL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MVL сега!

Прогноза за цената за MVL Искате ли да знаете какъв път може да поеме MVL? Нашата страница за прогноза за цената MVL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MVL сега!

